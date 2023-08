Parkplatz-Ärger: Bekommen Party-Gäste bald 50 Euro-Knöllchen?

Beim Déjà-Vu: Firmenchef will Parken vor seinem Gebäude unterbinden – Anwohnerin befürchtet Chaos.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Das Parken beim Déjà-Vu am Lenhartzhammer wird in Zukunft deutlich schwieriger. Ein von vielen Gästen genutzter Parkstreifen, der diagonal gegenüber der Diskothek zu einer Firma gehört, ist nun gebührenpflichtig. Firmeninhaber Agbey Yilmaz will das Parken auf seinem privaten Stellplatz mit 50 Euro belasten. Anwohner befürchten ein Parkchaos. Das Déjà-Vu beruhigt dagegen seine Besucherinnen und Besucher. „Es wird auch in Zukunft genügend Parkmöglichkeiten geben“, verspricht Stephan Utzelmann, Mitinhaber des Clubs am Lenhartzhammer.

Die neue Gebührenpflicht habe einen ernsten Hintergrund, wie Firmenchef Agbey Yilmaz auf Nachfrage des RGA erklärt. „Die Leute lassen ihre zerbrochenen Flaschen überall liegen, Essensreste liegen überall verteilt. Das muss ich doch auf meinem Gelände nicht dulden“, sagt Yilmaz. Er sieht es deshalb als alternativlos an, das Parken vor seinem Unternehmen teuer und damit unattraktiv zu machen. „Es hat sich in letzter Zeit gehäuft. Ich habe echt den Kaffee auf“, erklärt der Inhaber weiter. Sogar eine Anzeige habe er schon kassiert. Wegen Verschmutzungen auf seinem eigenen Gelände, für die er nicht verantwortlich sei.

Nachbarn können den Ärger des Unternehmers wohl verstehen, befürchten nun aber ein Parkchaos vor ihrer Haustür. „Wer die Halbach kennt, weiß: Die Straße ist selbst für die Anwohner schon zu eng zum Parken“, erklärt eine Anwohnerin, die mit Namen nicht genannt werden will: „Wenn jetzt auch noch Clubbesucher dazu kommen, wird das hier gar nicht mehr funktionieren.“

Stephan Utzelmann, der mit Birgit Allendorf zusammen die Diskothek am Lenhartzhammer 4 betreibt, versucht Besuchern die Sorge zu nehmen. „Im Umkreis von etwa 300 Metern können wir unseren Besuchern genügend Parkplätze anbieten.“ Die Halbach sei nicht darunter. Mit Agbey Yilmaz seien sie noch in Gesprächen zur Klärung des Sachverhalts: „Diese werden wir allerdings auf persönlicher Ebene führen, nicht über die Zeitung“, sagt Utzelmann.

Verbraucherzentrale: Vergleich mit Bußgeldkatalog ist sinnvoll

Ob Agbey Yilmaz wirklich 50 Euro für jeden Falschparker verlangen kann, muss nach Expertenmeinung allerdings bezweifelt werden. Hier gilt das Prinzip der Angemessenheit der Strafe, auch im privaten Bereich. Diese liegt im Bußgeldkatalog bei etwa 30 Euro. Ausnahmen müssten im Einzelfall rechtlich begründet sein. Das teilt die Verbraucherzentrale NRW auf RGA-Nachfrage mit. Liege die Strafe deutlich über der im Bußgeldkatalog veranschlagten Summe, sei ein Vorgehen dagegen sinnvoll.

Weiterhin werde durch beide Seiten, Déjà-Vu und Agbey Yilmaz aber eine einvernehmliche Lösung zur Parkplatzsituation angestrebt. Die abschließenden Gespräche werden zeigen, ob Agbey Yilmaz bei seiner ursprünglichen Forderung bleibt, oder ob doch noch ein Kompromiss gefunden wird, der alle Seiten zufrieden stellt.

Hintergrund

Der Bußgeldkatalog sieht vor, dass Parkverbote, auch im privaten Bereich, klar kenntlich gemacht werden müssen. Außerdem müsse sich die Strafe für widerrechtliches Parken in einem angemessenen Rahmen bewegen. Sollte eine Strafe nach Gegenprüfung des Katalogs zu hoch erscheinen, können sich Betroffene bei der Verbraucherzentrale unabhängig beraten lassen. Weitere Informationen unter: www.t1p.de/v7tio