Parkhaus soll schöner werden

Hauptbahnhof

Das Parkhaus am Hauptbahnhof soll vor der Eröffnung des neuen Kinos in frischem Glanz erstrahlen. Diese Marschrichtung gab am Dienstag der Bauausschuss unter Vorsitz von Otto Mähler (SPD) der Stadtverwaltung vor.

Er griff damit eine Anfrage von Ratsmitglied Jürgen Kucharczyk (SPD) auf, der den schlechten Pflegezustand des Treppenhauses und dauernde Ausfälle des Aufzugs beklagte.

In der Anlage fehle „soziale Kontrolle“, erklärte Gebäudemanager Thomas Judt. Neben Vandalismus und Beschädigungen am Lift missbrauchen Besucher die Anlage immer wieder als öffentliche Toilette.

Ein Maßnahmenpaket forderte Bezirksbürgermeister Mähler ein. Dazu könnten zusätzliche Videokameras, auch im Aufzug, die Einrichtung von Frauenparkplätzen und ein frischer Anstrich zählen. Bei der nächsten Sitzung des Bauausschusses im Mai soll die Verwaltung das Konzept vorlegen. zak