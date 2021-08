Park-Umbau stockt erst einmal

Witterung

+ © Tristan Krämer Das Bild zeigt zwei Dinge: Zum einen, dass die Natursteintreppe an der Gertenbachstraße versetzt ist und die Treppe zum Parkplatz im Hintergrund erneuert wurde. Zum anderen aber auch, dass Schnee und Eis die Arbeiten derzeit zum Erliegen bringen. © Tristan Krämer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tristan Krämer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tristan Krämer schließen

Schnee und ein Abfluss bremsen Aufwertung des Rathaus-Umfeldes. Planer bleibt dennoch optimistisch.

Von Tristan Krämer

Lüttringhausen. Lüttringhauser, die dieser Tage in den kleinen Park an der Gertenbachstraße schauen, können auf einen Blick erkennen, wie der Stand der Dinge beim Umbau des Rathausumfeldes ist. Dort, wo der Schnee geschmolzen ist, ist zu erkennen, dass die Mitarbeiter des Remscheider Garten- und Landschaftsbau-Unternehmens Alfred Berghöfer „gut vorangekommen sind“, wie Dirk Buchwald, der die Arbeiten als Abteilungsleiter im städtischen Grünflächenamt begleitet, erklärt.

Sowohl die Natursteintreppe an der Gertenbachstraße als auch die große Treppe, die zum Parkplatz zwischen der Fleischerei Nolzen und der Bäckerei Beckmann liegt, sind fertig. Hier wurde aus den zwölf direkt hintereinander liegenden Stufen eine Treppe mit Zwischenpodesten, um den Auf- und Abstieg zu erleichtern. Zugleich ist die Treppe mit weißem Markierungen für Menschen mit Sehschwäche ausgestattet.

„Die Resonanz der Lüttringhauser ist sehr positiv.“

Dirk Buchwald, Grünflächenamt

Von der Natursteintreppe aus geben bereits gut zehn Meter neues Pflaster einen Eindruck davon, wie der Park im Frühjahr nach seiner Aufwertung aussehen wird. „Die Resonanz der Lüttringhauser ist sehr positiv. Sie freuen sich, dass sich etwas tut“, berichtet Buchwald von den Reaktionen, die er und die Mitarbeiter vor Ort zu hören bekommen.

Trotz des erkennbaren Fortschritts haben die Garten- und Landschaftsbauer aber auch mit ebenso erkennbaren Hürden zu kämpfen: Schnee und Eis verhindern erst einmal, dass es weitergeht. „In den letzten Jahren war es so mild, dass wir bis Weihnachten weiterarbeiten konnten. Das hätten wir uns in diesem Jahr natürlich auch gewünscht“, erklärt Buchwald, dass die Wetteraussichten dem Wunsch nach weiterhin schnellem Baufortschritt einen Strich durch die Rechnung machen.

Wobei der Frost in Remscheid weniger das Problem ist. „Wenn der Boden im Park hart ist, können wir da gut mit dem Lkw, der den neuen Mutterboden bringt, drauffahren“, erläutert der Abteilungsleiter. Allein: Solange auch im Kölner Raum Frost herrscht, wird es keinen Mutterboden geben. Denn dort wird der sandige Mutterboden, auf dem Blumen und andere Pflanzen besonders gut wachsen, abgetragen – vorausgesetzt, es friert nicht.

Entwässerung muss neu angebunden werden

Eine andere Hürde, die sich während der Arbeiten auftat, war dagegen zunächst gar nicht sichtbar. Sie liegt unter der Erde beziehungsweise dem Parkplatz zwischen der Fleischerei Nolzen und der Bäckerei Beckmann. „Er wird über die Parkanlage entwässert. Die Hauptleitung, die das Regenwasser führen soll, ist aber offenbar schon seit Jahren zu“, beschreibt Dirk Buchwald.

Insbesondere Wurzelgeäst hat sich in den alten Tonrohren breitgemacht und verstopft so den Abfluss. Bei Starkregen – und auch Tauwetter – läuft das Wasser daher derzeit quer durch die Parkanlage in Richtung Gertenbachstraße. „Trotz Einsatzes einer Wurzelfräse und einer Kamera können wir da nichts machen, Zumal die alten Tonrohre wohl auch kaputt sind“, sagt Buchwald. Alternativ soll die Entwässerung künftig über einen Einlauf auf der unteren Seite des Parks geleitet werden.

AUFWERTUNG PLAN In einem ersten Schritt sollen Vorplatz und Park an der Metzgerei Nolzen aufgewertet werden. Vor dem Rathaus bezieht sich das insbesondere auf das Pflaster und die Pflanzenbeete. Im verwilderten Park an der Gertenbachstraße sollen neue Bäume gepflanzt, die Treppe vom Parkplatz neben der Bäckerei Beckmann erneuert, neues Wegepflaster verlegt und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem will der Heimatbund die Skulptur eines steinernen Kinderpärchens, das einst an der Lüttringhauser Badeanstalt seinen Platz hatte, in dem Park aufstellen.

Entmutigen lassen sich Dirk Buchwald und die Mitarbeiter vor Ort von den Unwägbarkeiten einer solchen Baumaßnahme nicht. „Ich bleibe dabei: Im Frühjahr haben die Lüttringhauser einen richtig schönen Park“, verspricht der Mann vom Grünflächenamt.