„Par kann ich dann wohl vergessen“

Der RGA-Volontär Lucas Hackenberg testet das Sterngolfen im Diepmannsbachtal aus. Was einfach aussieht wird aber doch zur Herausforderung.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Mitten durch den Wald führt mich der Fußweg zur Sterngolfanlage Diepmannsbach 1, tief im Tal zwischen Lüttringhausen und Lennep. Rechts liegend das kürzlich wieder aufgehübschte, ehemalige Restaurant Jagdschlösschen, links davon Minigolfbahnen. 18 an der Zahl. Ein Lieblingsort meiner Kindheit, die ich bei wolkigem Himmel – aber ohne Regen – bei einer Partie mit meiner Mutter Martina wieder aufleben lasse. Die Bahnen sehen ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Unserer Vorfreude tut das aber keinen Abbruch.

Bewaffnet mit Schlägern in verschiedenen Größen, bunten Bällen aus Hartgummi und Stift und Block begrüßt uns Inhaber Robert Wild in seinem kleinen Kiosk: „Schön, dass ihr hier seid“, sagt er mit einem Lächeln. Auch seine Mutter Irena Wild, Betreiberin des Sterngolfplatzes, begrüßt uns freudig und wünscht uns viel Spaß beim Spielen. 2018 kauften sie das Jagdschlösschen aus Interesse am Gebäude, 2019 folgte die Übernahme der Minigolfanlage von den ehemaligen Pächtern: „Die Lage im Grünen ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal, das vor allem Familien sehr schätzen“, sagen beide im Einklang.

Es ist gar nicht so einfach wie es bei anderen aussieht

Als ich strammen Schrittes, mit Schläger in der einen und Ball sowie Schreibblock in der anderen Hand in Richtung Bahn eins schreite, sehe ich tatsächlich einige Kinder vor mir: „Die müssen aber geübt haben, das sieht ja schon richtig gut aus“, denke ich mir – und starte kurz darauf selbst meine Runde.

Die Regeln auf der Rückseite des Schreibblocks habe ich schnell verinnerlicht. Acht Schläge habe ich maximal zum Einlochen. Wenn es mir nicht gelingt, gibt es einen Strafschlag und die Bahn geht mit neun Schlägen zu Ende. Bei Bahnen mit Hindernissen darf ich nach vier Schlägen unter Zunahme eines Strafpunktes das Hindernis überspringen. Und sollte der Ball nicht spielbar an der Bande liegen, darf ich ihn bis zur weißen Linie (die bei den alten Bahnen nicht immer ganz einfach auszumachen ist) vorlegen. „Klingt einfach“, denke ich mir und starte ins Abenteuer. Das „Par“, also die Normzahl an Schlägen für alle 18 Bahnen, liegt übrigens bei 43. Uff.

+ Fester Stand, konzentrierter Blick. RGA-Mitarbeiter Lucas Hackenberg gibt beim Sterngolf im Diepmannsbachtal sein Bestes. © Martina Hackenberg

Sechs Schläge brauche ich gleich zu Beginn, bei der einfachsten aller Bahnen. Meine Mutter schafft sie indes in zwei. „Also, Par kann ich dann wohl vergessen“, sage ich lachend in Richtung meiner Mitspielerin. „Abwarten mein Sohn, die schwierigen Bahnen laufen bestimmt besser“. Sie sollte ironischerweise recht behalten. Elf von 18 Bahnen schaffe ich in zwei Schlägen, nur ein „Hole-in-One“ (Einlochen mit dem ersten Schlag) will mir partout nicht gelingen. Auch meine Mutter Martina bleibt nervenstark – und so wird es eine spannende Angelegenheit.

Das Eis zum Schluss darf nicht fehlen

Mit einer knappen Führung gehe ich in die letzte Herausforderung, die berühmt-berüchtigte Sternbahn, Namensgeberin der Anlage. „Die hab ich schon als Kind nie geschafft“, murmel ich vor mich hin. Meine Mutter nickt zustimmend: „Die Bahn bringt mich immer zum Verzweifeln.“ Auch dieses Mal liegt sie richtig. Wir beide können den Hügel am Ende nicht bezwingen, immer wieder rollt der Ball vorbei. Die logische Folge: 9 Schläge auf Bahn 18, für uns der jeweils einzige wirkliche Ausreißer in einer sehr guten Partie.

Das Endergebnis: Martina 59, Lucas 54 Schläge. Was sich weniger gut zählen lässt, ist dagegen der Spaß, den uns diese kleine Runde gebracht hat: „Wir kommen bald wieder“, verspreche ich Robert Wild. Die 4 Euro als Rundenpreis für mich als Erwachsenen sind dabei meiner Meinung nach eine gute Investition. Genau wie die 1,50 Euro für eine weitere Kindheitserinnerung: „Ohne ein Eis verlasse ich das Gelände natürlich nicht“, sage ich dem Inhaber. Der reagiert prompt: „Absolut verständlich, dann komm mal mit und such dir eins aus.“ Mittlerweile zeigt sich dann auch die Sonne – und ich trete, mit dem Eis in der Hand, den Heimweg an.

Adresse: Diepmannsbach 1, 42899 Remscheid.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 21 Uhr.

Preise: Erwachsene, 4 Euro (2. Runde: 3,50 Euro); Kinder, 2,50 Euro (2. Runde: 2 Euro)