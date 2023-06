E-Paper: Jetzt aktuell - heute frei für alle

Remscheider General-Anzeiger lesen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unsere Druckerei kann nach dem kriminellen Cyberangriff wieder im Normalbetrieb arbeiten. Beim Anfahren der Systeme am gestrigen Donnerstag ist es jedoch zu Problemen gekommen. Als Folge ist in der heutigen Print-Ausgabe sind einzelne veraltete Seiten produziert worden. In unserem E-Paper finden Sie nun eine aktuelle Ausgabe. Abrufbar ist es heute für alle gratis:



https://login.rga-epaper.de/



Abonummer: R23-25A-7XC-LDR

Passwort: abo

Da die B. Boll Mediengruppe, in der RGA und ST erscheinen, technisch autark ist, waren unsere Webseiten, Mail und Telefonie nicht betroffen. Die Probleme resultierten aus den technischen Prozessen der Seitenverarbeitung und -weiterleitung zur Druckerei in Düsseldorf.

Nach dem kriminellen Cyber-Angriff wurden durch das rechtzeitige Herunterfahren aller Systeme und Kappen der Verbindung ins Internet keine Daten entwendet oder in irgendeiner Form kompromittiert. Das gilt auch für Ihre Daten. Unser Leserservice ist zwar derzeit erreichbar, durch die eingeschränkte Systemverfügbarkeit können aber viele Anliegen nicht oder nur zeitverzögert bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.



Vielen Dank für Ihr Verständnis,

Ihr Stefan M. Kob, Chefredakteur