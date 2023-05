Packende Geschichten spannend erzählt

Erzähler Sven Tjaben baute in seine Geschichte über einen Jungen, der König werden möchte, Musik ein.

Internationales Festival im Theater

Von Elisabeth Erbe

Remscheid. Wenn der Junge auszieht, um was Gutes zu lernen . . . dann können wundersame Dinge passieren. Jetzt schenkten Julia Klein (Bremen), Rainer Mensing (Essen) und Sven Tjaben (Berlin) ihren Zuhörern ganz besondere Geschichten. Beim Erzählfestival der Akademie der Kulturellen Bildung im Teo Otto Theater zeigten die Dozenten, wie man Gäste in fremde Welten entführen kann, und das nur mit Worten.

Sven Tjaben ist seit 25 Jahren als Theaterschaffender in Deutschland unterwegs. Sven Tjaben ist beim Erzählen die Verbindung von Körper, Sprache und Musik wichtig. In seine Erzählung baute er Musik mit dem Banjo ein und sorgte für eine lebendige Erzählweise über einen Jungen, der auszog, um etwas Richtiges zu lernen. Neben Lesen, Schreiben, lernte er Musizieren und Schach. Diese Talente brachten ihn am Ende dazu, König zu werden.

Julia Klein ist seit 2002 Geschichtenhändlerin. Als künstlerische Leiterin des internationalen Erzählfestivals „Feuerspuren“ versetzt sie seit 2007 den Bremer Stadtteil Gröpelingen ins Erzählfieber. Die Gäste lauschten am Freitagabend, als sie über den Himmelsgott und die Himmelsgöttin, die Hilfe vom Weisheitsgott brauchte, erzählte. Der Weisheitsgott wusste, was zu tun war und spielte mit goldenen Würfeln mit dem Mondgott.

Rainer Mensing arbeitet als Pädagoge und Erzähler. Seine Erzählweise stach besonders hervor. Er beschrieb die zwitschernden Vögel am Morgen, die Weizenkörner zwischen den Fingern, den Staub der Straße und die flimmernde Hitze des Morgens. Mit seiner lebendigen Erzählweise fesselte er die Besucher und führte sie in den fernen Osten. Dort verhalf eine Frau mit ihrer Klugheit und List ihrem Mann aus dem Kerker. Der Beifall war wohl verdient.

Die Akademie der Kulturellen Bildung veranstaltet vom 14. bis 18. Juni ein weiteres internationales Erzählfestival mit dem „Spielkulturfestival Spezial“. Ein buntes Programm aus Mitmachaktionen, Workshops und Performances aus beiden Disziplinen lädt dazu ein, die Verbindung von Storytelling und Spiel zu erkunden. Und abends heißt es „Bühne frei!“ – mit Story Slam, Open Stage und Erzähltheater. Alle Abendveranstaltungen und die Werkschau am Samstagnachmittag sind öffentlich. Information und Anmeldung gibt es im Internet.

