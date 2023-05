Outlet: Bettina Stamm fordert Ausschreibung

Ratsmitglied Bettina Stamm (Echt Remscheid) fordert eine europaweite Ausschreibung bei der Vermarktung von Kirmes-, Jahn- und Röntgenstadion.

Und zwar für den Fall, dass sich der Stadtrat am 19. Juni für den Bau eines Outlet-Centers auf den Grundstücken ausspricht. Zusätzlich müssten dazu Kriterien erarbeitet werden, die als Entscheidungsgrundlage für den Verkauf dieser Flächen dienen.

Einen entsprechenden Antrag hat die Politikerin für die nun anstehenden Beratungen in der Lenneper Bezirksvertretung und im Rat gestellt. Eine Ausschreibung des Projektes steigere nicht nur die Chance auf mehr Wettbewerb, sondern diene darüber hinaus der Sicherstellung einer einheitlichen und transparenten Vergabe. Das heißt: Aus Sicht von Echt Remscheid sollen neben Philipp Dommermuth, der in Lennep investieren will, weitere Interessenten gesucht werden. „Auch wenn wir die Ansiedlung eines Outlet-Centers in Remscheid nicht befürworten, ist der größtmögliche wirtschaftlichste und städtebauliche Nutzen bei einem Projekt in dieser Größenordnung sicherzustellen“, heißt es von Bettina Stamm. -zak-