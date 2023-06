Outlet: Architekt sieht katastrophale Folgen

Die Unternehmerfamilie Dommermuth will ein Outlet-Center mit 18.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Lennep errichten.

Stellungnahme der Bürgerinitiative steht den neuen Outlet-Plänen kritisch gegenüber. Die Initiative sieht zahlreiche Schwachstellen.

Remscheid. Katastrophale Folgen für den Einzelhandel in der Innenstadt, weniger Jobs und Steuereinnahmen als prognostiziert und eine enorme Belastung fürs Klima – kurz vor der Ratssitzung am Montag, auf der ein Grundsatzbeschluss zu den neuen DOC-Plänen gefasst werden soll, hat die Bürgerinitiative Lennep ihre Argumente gegen das Outlet Center mit einer wissenschaftlichen Stellungnahme untermauert. Auf zwölf Seiten beschreibt der Braunschweiger Architekt Dr. Holger Pump-Uhlmann Probleme, die er bei einer Ansiedlung sieht.

Bei nahezu identischen Sortimenten werde das Outlet Center Kundschaft wie Kaufkraft aus der City abziehen, prophezeit Pump-Uhlmann. Der Konkurrenz mit niedrigeren Kosten, höheren Umsätzen und extra zu diesem Zweck produzierten Waren sei der inhabergeführte Einzelhandel in der Innenstadt nicht gewachsen. Die Folge sei ein „räumlicher und funktionaler Abwertungsprozess“.

Auch weil das geplante DOC nicht wirklich im Innenstadtbereich liege, wie der Architekt meint: „Ein Blick auf den Bereich lässt auf den ersten Blick erkennen, dass es sich nicht um eine integrierte Lage handelt.“

Als Gegenbeispiel führt der Experte das Centro in Oberhausen an

Dieser „periphere Standort“ führe zudem dazu, dass das Center „ausschließlich durch Besucher mit Pkw besucht“ werde, schlussfolgert Pump-Uhlmann. Das Ergebnis sei ein massiv erhöhter CO 2 -Ausstoß. Die angekündigte Dachbegrünung diene nur dazu, das Projekt „ästhetisch zu verharmlosen und ökologische Sorgen zu zerstreuen“.

Ob wirklich neue Arbeitsplätze entstehen, sei fraglich, schreibt der Autor – und verweist auf das Beispiel Centro in Oberhausen, wo im Einkaufszentrum nur so viele Jobs geschaffen wurden, wie in der Innenstadt wegfielen. Auch die Gewerbesteuereinnahmen seien bei Filialbetrieben meist eher gering.

Dr. Holger Pump-Uhlmann ist im Bergischen kein Unbekannter. 2019 war er Mit-Autor des Konzepts „City 2030“ in Solingen. Im gleichen Jahr veröffentlichte er das Buch „Einkaufsstraßen neu denken“. Seine Stellungnahme versandte die Bürgerinitiative auch an alle Ratsfraktionen. wey