Outlet Remscheid: Stadtrat gibt grünes Licht für Ralph und Philipp Dommermuth

Wie der Milliardär für die Pläne der Familie wirbt und wie die Diskussion im Stadtrat lief.

Von Axel Richter

Remscheid. Ralph Dommermuth ist keiner, der die Öffentlichkeit sucht. Am Montag in Remscheid schon. Da trat der milliardenschwere Gründer, Chef und Mehrheitsaktionär der United Internet AG an der Seite seines Sohnes Philipp (36) im Stadtrat Remscheid auf.

Ob es der väterlichen Unterstützung bedurfte, sei dahingestellt. Wie erwartet stimmten die Politiker mit großer Mehrheit den Plänen der Unternehmer aus Montabaur zu. Anstelle des Röntgen-Stadions wollen sie ein Outlet-Center errichten, laut Vater und Sohn Dommermuth das modernste und ökologischste Outlet Europas. Dazu auch: Das ist der Zeitplan für das Outlet in Lennep

+ Ralph Dommermuth sprach im Stadtrat Remscheid über die Outlet-Pläne und sein Geschäftsverständnis. © Doro Siewert

Das sagt Ralph Dommermuth über sein Geschäftsverständnis

„Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht“, hielt Ralph Dommermuth fest, um sich den Politikerinnen und Politikern in Remscheid vorzustellen: „Deshalb ist es gut zu wissen, wer der Vertragspartner ist.“

Der Mann muss es wissen. Mit seinem Internetunternehmen 1&1 wurde der gelernte Bankkaufmann einst der jüngste Milliardär Deutschlands. Und blieb dabei bodenständig. „Wir sind eine Familie, die Geld in Immobilien anlegt“, berichtete er den Politikern in Remscheid. In Wohnungs- und Geschäftsimmobilien und seit 1995 in Outlet-Centern: „Wir sind nicht von Kennzahlen getrieben, wir müssen keinen Geldgebern Gutes tun. Wir sind an langfristigen Investitionen interessiert.“

+ Philipp Dommermuth warb für das Outlet Remscheid im Stadtrat. © Doro Siewert

Sohn Philipp will das Outlet im Röntgen-Stadion versenken

Die sensiblen Themen in Lennep seien bei ihnen angekommen, versicherte Sohn Philipp Dommermuth. Deshalb solle kein betongewordener Konsumtempel in Lennep aus dem Boden gestampft werden, sondern das Outlet im Röntgen-Stadion versenkt und von einem grünen Dach überwölbt werden.

Vater und Sohn wollen ein energieautarkes Center. Mit Photovoltaik auf dem Dach, einer Zisterne für Regen. Und mit einer Verkehrsführung, die die Kunden nicht im Stau stehen lässt. Er weiß: Die kommen sonst nicht wieder.

Bauen wollen die Dommermuths in zwei Phasen. Zunächst soll das Outlet im Stadion entstehen, danach der Bereich in Richtung Altstadt bebaut werden. „Das ist eine Frage der Risikooptimierung“, sagt Philipp Dommermuth. „Die hochwertigen Marken kommen meist er dann, wenn sie sehen, dass das Center läuft.“

So lief die Debatte zur DOC-Entscheidung im Stadtrat

Die Entscheidung über den Grundsatzbeschluss, das heißt über die weitere Zusammenarbeit, an deren Ende eine Baugenehmigung stehen kann, fiel am Ende einer rund zweistündigen Debatte. Noch einmal betonten die Befürworter ihre Hoffnungen, die sie mit dem 140 bis 150 Millionen schweren Investitionsprojekt verbinden. Noch einmal warnten die Gegner vor den Folgen für Umwelt und Verkehr, die sie auf die Lenneper zukommen sehen.

Am Ende stand das Ergebnis, das nach den Äußerungen der Ratsfraktionen im Vorfeld zu erwarten war. Mit deutlicher Mehrheit stimmte der Stadtrat für das Projekt.

SPD: Überzeugt von der ökologischen Bauweise

„Das Projekt gibt einen großen Impuls für den Tourismus, die lokale Gastronomie und die Bekanntheit unserer Stadt“, hielt SPD-Fraktionschef Sven Wolf fest. Mit den bis zu 1000 Arbeitsplätzen, die der Investor in Aussicht stellt, „geben wir vielen Menschen in Remscheid und der Region eine Chance auf einen guten Job. Arbeit, die auch gut bezahlt wird“, sagte Wolf: „Das zeigt die Erfahrung aus Montabaur.“

Besonders habe die Sozialdemokraten „die Pläne und Entwürfe einer ökologischen und nachhaltigen Bauweise überzeugt. Damit entstehen begrünte Dächer, auf denen viele Menschen spazieren werden. Übrigens war diese tolle Idee auch ein Wunsch aus den Lennep-Konferenzen nach mehr Grün am Rande der Altstadt.“

Noch sei manche Detailfrage offen, hielt Sven Wolf fest, doch: „Wer heute noch skeptisch ist, braucht keine Sorge haben, denn genau diese kritischen Fragen werden jetzt betrachtet und beantwortet werden.“

Damit wies der SPD-Mann auf die Gutachten hin, die jetzt zu erstellen sind. Experten müssen die Auswirkungen des Centers unter anderem auf die Umwelt, den Verkehr und den umliegenden Einzelhandel untersuchen.

CDU: Will die Pläne weiterhin kritisch begleiten

Darauf wies auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Markus Kötter, hin und kündigte an, die Outlet-Pläne der Dommermuths sachlich und kritisch zu begleiten. Grundsätzlich begrüßen die Christdemokraten das Projekt. Aber: „Wir werden noch das eine oder andere ausdiskutieren müssen“, blickte Kötter voraus.

Zum Beispiel wünscht sich Markus Kötter, dass es keine Bauunterbrechung gibt, sondern das Center in einer Bauphase errichtet wird. „Wir wollen nicht, dass sich das Projekt ewig hinzieht und wir wollen, dass die Anbindung an die Altstadt gelingt.“

Grüne: Wünsche erfüllt

Beinahe euphorisch begrüßten die Grünen das Bauvorhaben. „Das sind Pläne, wie wir Grüne sie uns in diesem Jahrzehnt wünschen“, erklärte Ratsfraktionschef David Schichel. Allerdings habe die Familie aus dem Westerwald damit die Messlatte für ihr Projekt auch sehr hoch gelegt. Bei der Bauweise höre Nachhaltigkeit nicht auf, erklärte der Grüne außerdem. Das Thema solle sich auch in den Geschäften wiederfinden, zum Beispiel mit einem fairen Handelshaus.

FDP: Hofft auf einen Leuchtturm für die Stadt

Die FDP sieht die Outlet-Pläne als „eine riesen Chance, das Leben in unserer Stadt lebenswerter zu machen“. Das Projekt werde „eine Leuchtturmfunktion übernehmen“, sagte Sven Chudzinski.

WiR: Stimmt zu

Die Wählergemeinschaft WiR stimmte dem zu.

Linke und Echt.Remscheid: Befürchten wirtschaftliche Folgen auch für Allee-Center

Ganz anders sehen das die vier Ratsmitglieder von Linkspartei und Echt.Remscheid. Für sie sind zu viele Fragen ungeklärt. Zum Beispiel die nach dem Kaufpreis für die Grundstücke, auf die sich die Stadt mit den Dommermuths geeinigt hat.

Brigitte Neff-Wetzel (Linke) sind die 14,9 Millionen für die 64 Hektar große Fläche zu wenig. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen – an Wochentagen wird mit 2000 zusätzlichen Fahrzeugen gerechnet, an Samstagen mit 6000 – werde für zusätzliche Staus sorgen. Darüber hinaus für Feinstaub, CO2 und Lärm. „Zugleich macht die Stadt so etwas wie den Lieferdienst Remscheid bringt´s und fördert die Anschaffung von Lastenrädern. Wie passt das zusammen?“, fragte die Linke.

In Lennep sieht sie unter dem Gründach den Boden mit „Betonflächen riesigen Ausmaßes“ versiegeln. „Was ist aus den Plänen geworden, Remscheid zur Schwammstadt zu machen?“, fragte sie. „Und wie wirkt sich das Outlet auf das Allee-Center aus?“ Es werde auch dem neuen TK Maxx erhebliche Einbußen bescheren, blickte Bettina Stamm von Echt voraus.

Dann ging alles ganz schnell

Ob es so kommt oder nicht sollen als nächstes die Gutachter einschätzen. Denn das Votum war eindeutig. Gegen den Grundsatzbeschluss und damit gegen weitere Verhandlungen mit der Familie Dommermuth votierten am Ende nur die drei Ratsmitglieder der Linken, Bettina Stamm von Echt.Remscheid und ein Vertreter des Vereins Pro NRW. Die Gutachter, unabhängig und fachlich anerkannt, sollen die Folgen für den Einzelhandel in Remscheid und in den umliegenden Städten abschätzen.

Knackpunkt der Pläne wird zudem das Thema Verkehr sein. Auch darüber wird es Gutachten geben. Bezahlt werden die Experten, die sie erstellen, übrigens vom Investor, was ein Architekt, den die Bürgerinitiative Lennep für eine Stellungnahme gewonnen hatte, kritisiert hatte. Er warnte vor der Gefahr von Gefälligkeitsgutachten. Dabei blieb ungeklärt, auf welcher finanziellen Grundlage er eigentlich sein Statement abgegeben hatte.

Hintergrund: Die Eckpunkte zum Outlet Remscheid

Die Unternehmerfamilie Dommermuth will anstelle des Röntgen-Stadions in Lennep ein dreigeschossiges Outlet-Center errichten. Es soll aus recyceltem Beton und nachwachsenden Baustoffen errichtet und von einer Parklandschaft überdacht werden. Nach eigenen Angaben investiert die Unternehmerfamilie aus dem Westerwald zwischen 140 und 150 Millionen Euro in das Projekt.

Annähernd 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in den einst 120 bis 140 Shops des Centers Arbeit finden. Die Verkaufsfläche soll 18 000 Quadratmeter betragen. Überwiegend sollen im Outlet Remscheid Kleider, Schuhe und Lederwaren verkauft werden.