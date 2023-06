Outlet Remscheid: Diesen Preis verlangt die Stadt für Röntgen-Stadion und Co.

Lennep

Am 19. Juni soll der Stadtrat den Verkauf der insgesamt 64.453 Quadratmeter großen Fläche beschließen.

Remscheid. Stadt und Investor sind sich handelseinig. Das Röntgen-Stadion und die umliegenden Flächen sollen für knapp 15 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Anschließend will die Unternehmerfamilie Dommermuth darauf ihr Outlet-Center errichten. Am 19. Juni soll der Stadtrat den Verkauf der insgesamt 64.453 Quadratmeter großen Fläche beschließen.

„Der Kaufpreis ist durch ein Gutachten gestützt, liegt oberhalb des fachgutachterlich ermittelten Wertes und wird von beiden Vertragsparteien als Ergebnis der Verhandlungen akzeptiert“, schreibt die Stadt in der Information an den Stadtrat: „Darüber hinaus trägt die Outlet Remscheid GmbH & Co KG die Freilegungs- und Infrastrukturkosten in Höhe von circa 13 Millionen Euro.“

Das Outlet Remscheid, das die Familie Dommermuth anstelle des Röntgen-Stadions errichten und mit einer Parklandschaft überdachen möchte, soll Marken aus dem gehobenen, dem hochpreisigen und dem Nutzungssegment umfassen und bekannte Hersteller- und Designermarken als Mieter führen. „In der überregionalen Vermarktung des Centers werden regionale Sehenswürdigkeiten beziehungsweise touristische Highlights ebenso eingebunden wie zum Beispiel Freizeit- und Übernachtungsmöglichkeiten“, heißt es in der Ratsinfo: „Damit soll mit dem Outlet-Center die Angebotsstruktur der Region gezielt ergänzt und mit einem weiteren touristischen Highlight gestärkt werden.“

Outlet Remscheid: Bis zu acht Restaurants sind geplant

Die Verkaufsfläche wird auf 18.000 Quadratmeter festgesetzt. 15.000 sind für Bekleidung und Sportbekleidung vorgesehen, 3.000 Quadratmeter für Schuhe, Sportschuhe und Lederwaren. Bis zu acht Restaurants sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Center entstehen. „Für regionale Spezialitäten oder ein höherwertiges Speisenangebot soll im Center auf die vorhandenen Angebote im Ortskern von Lennep verwiesen werden“, heißt es in der Vorlage für den Rat. ric

