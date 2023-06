Meinung zum Outlet: Querschüsse könnten diesmal daneben gehen

In zwei Wochen will der Stadtrat über den Verkauf des Röntgen-Stadions an den Outlet-Investor Philipp Dommermuth entscheiden. Die Gegner reagieren mit Querschüssen. Sie möchten das Projekt wieder auf die lange Bank schieben. Doch, sagt RGA-Lokalchef Axel Richter: Damit könnten sie diesmal schief liegen.

Soll dagegen klagen, wer will: Bauen werde er sein Outlet doch. Auf jeden Fall schon einmal das Stadion abreißen. „Dann ist das schonmal weg“, sagt Philipp Dommermuth.

So unbekümmert der junge Investor daherkommt, so ernst ist es ihm mit seinen Plänen für Lennep. Daran lässt der Sohn des 1&1-Unternehmers Ralph Dommermuth bei seinen vielen Vorstellungsrunden in Remscheid keine Zweifel aufkommen. Sobald ihm die Baugenehmigung vorliegt, lässt er in Lennep die Bagger rollen, sagt Philipp Dommermuth.

Auch das unterscheidet den 36-Jährigen, der in der Unternehmerfamilie Dommermuth für die Outlet-Aktivitäten zuständig ist, von den Entscheidern bei McArthur Glen. Sie hielten die Baugenehmigung seit 2016 bereits in Händen, gingen damit aber kein Risiko ein.

Solange bei Gericht Klagen gegen ihr Projekt vorlagen, warteten sie ab. Sie behielten Recht damit, am Ende scheiterte ihr DOC bekanntlich vor Gericht.

Den Ausschlag dafür gaben formale Gründe. Die Verwaltungsrichter im fernen Leipzig hatten sich nicht ansatzweise mit den Argumenten des Klägers beschäftigt. Sie erkannten Fehler im Genehmigungsverfahren. Kurzum: Was 2016 galt, sollte 2022 nicht mehr gelten.

Vor diesem Hintergrund ist die Forderung zu betrachten, die in dieser Woche von der Ein-Personen-Ratsgruppe Echt Remscheid erhoben wurde. Danach soll die Stadt das Bauprojekt Outlet-Center europaweit ausschreiben.

Zur Erklärung: Für öffentliche Auftraggeber gilt das Vergaberecht. Danach muss eine Stadt ihre Aufträge, zum Beispiel der geplante Umbau einer Straßenkreuzung, in der Regel europaweit ausschreiben. Bis gebaut wird, vergeht viel Zeit.

Im konkreten Fall will die Stadt aber gar keinen Auftrag erteilen. Stattdessen ist ein Investor an sie herangetreten, der das Röntgen-Stadion kaufen und an seiner Stelle ein Shopping-Center errichten möchte. Das kann die Stadt genehmigen oder auch nicht.

Die Forderung von Echt.Remscheid ist deshalb nichts anders als der durchschaubare Versuch, das Bauprojekt auf die lange Bank zu schieben. Vielleicht ändert sich zwischenzeitlich die Rechtssprechung ja erneut. Oder der Investor verliert erst viel Geld und dann das Interesse. Bei McArthur Glen hat es ja auch geklappt.

Doch diesmal könnten sich die Outlet-Gegner verzetteln.

Die große Mehrheit des Stadtrates wird sich an ihren Querschüssen ohnehin nicht beteiligen, sondern dem Beschlusspaket am Ende zustimmen, das die Verwaltung für die Sitzung am 19. Juni in Vorbereitung hat.

Und auch der Investor zeigt sich unbeeindruckt von denen, die sein Projekt rundheraus ablehnen. Die Zustimmung, die er erfahre, wiegen die negativen Kommentare beiweitem auf, sagt Philipp Dommermuth.

Er ist deshalb zuversichtlich, die Baugenehmigung Ende nächsten Jahres in Händen zu halten – und zwar eine solche, die auch vor Gericht Bestand hat. Deshalb bleibt er dabei: 2028 soll sein Outlet Remscheid Eröffnung feiern. Soll dagegen klagen, wer will.

