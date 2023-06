Outlet Lennep: So stimmten die Politiker in der BV ab

Das Röntgen-Stadion in Lennep steht vor dem Verkauf und Abriss – der Stadtrat trifft zum Outlet eine Grundsatzentscheidung, die Bezirksvertretung Lennep hat schon zugestimmt.

Die Bezirksvertretung Lennep hat über die Pläne für das Outlet abgestimmt. Sie sprachen eine Empfehlung für den Stadtrat aus, der Montag entscheidet.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Nach kontroverser Debatte gab die Bezirksvertretung (BV) Lennep ein klares Bekenntnis zu den Outlet-Plänen der Investorenfamilie Dommermuth ab. Neun der zehn stimmberechtigten BV-Mitglieder votierten am Donnerstagabend für den Startschuss des weiteren Verfahrens. Nur Colin Cyrus von der Linkspartei stimmte dagegen. Der Beschluss ist eine Empfehlung an den Stadtrat, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einzuleiten. Diese Grundsatzentscheidung steht an diesem Montag auf seiner Tagesordnung.

Knapp zwei Stunden dauerte die Debatte, bei der es um das Für und Wider des Großprojekts ging. Colin Cyrus, sein Parteifreund Peter Lange und Bettina Stamm (Echt Remscheid) übten Kritik, dass viele Fragen offen seien. Das gelte sowohl dafür, wie der Verkehr künftig über die Wupperstraße geleitet werden soll, als auch für den Übergang vom Outlet zur Altstadt und für die künftigen Parkplätze für die Kunden. „Es sollen ja 1600 entstehen“, erklärte Lange, der daran erinnerte, dass beim früheren Designer Outlet Center 6000 Parkplätze vorgesehen waren. „Wird denn da ein Pendelverkehr eingesetzt? Und wo soll denn weiterer Parkraum entstehen. Ich wüsste nicht, dass in Lennep Land nachwächst“, gab er zu bedenken.

Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke betonte, dass diese und andere Aspekte im weiteren Verfahren geklärt werden – unter anderem durch Gutachten. „Die Fragen sind berechtigt“, erklärte sie an die Adresse der Kritiker. „Aber heute geht es darum, dass wir ermächtigt werden, mit dem weiteren Verfahren zu beginnen. Dabei wird es genau um diese Fragen gehen.“ Ihr Hinweis: Die Ortspolitiker blieben stets „Herr des Verfahrens“, indem sie immer wieder über einzelne Planungsschritte, Gutachterempfehlungen abstimmen und die Bedenken von Bürgern und Behörden abwägen. Und: Am Ende können sie für den Satzungsbeschluss und damit für den Baustart stimmen – sie müssen es aber nicht.

Jürgen Kucharczyk (SPD) betonte „die grundsätzliche Chance“, die mit dem Outlet Center für Lennep und Remscheid verbunden sei. „Die Zahl der angedachten Arbeitsplätze lässt sich nicht zur Seite schieben“, beschrieb er eine Facette der „Gewinnsituation“, die er durch das Projekt sieht.

Kritik: Pläne für Neue Quartiere sind nur für die Schublade

Roland Kirchner (WiR) sah das Ganze in einem anderen Licht. Er verwies auf die zwischenzeitlichen Überlegungen, die Flächen in Lennep anderen Zwecken zuzuführen – von Wohnbebauung bis Kleingewerbe war die Rede bei der Bürgerdiskussion über die Neuen Quartiere, wie die Grundstücke getauft wurden: „Es ist tragisch, dass dieser Prozess nicht zu Ende gebracht wurde und die Ideen nun in der Schublade verschwinden, nachdem Herr Dommermuth plötzlich auf der Matte stand.“

Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) hob hervor, dass die Stadtverwaltung nicht den alleinigen Fokus auf das Center richten dürfe. „In Lennep muss losgelöst vom Outlet die Stadtentwicklung weitergehen“, sagte er unter anderem mit Blick auf die Zukunft der Kölner Straße. Auch Kötter nannte offene Fragen, die bei dem Großprojekt zu klären seien, das in mehrere Bauabschnitte gegliedert ist. In einem ersten soll das Outlet-Center im Röntgen-Stadion entstehen und dort eröffnen.

Ein „Park auf Zeit“ schwebe dem Investor in der Zwischenzeit auf dem Jahnplatz vor. „Weitere fünf Jahre sind viel zu lang für den nächsten Abschnitt“, beklagte Kötter die Zeitschiene. „Durch den Park entsteht eine Lücke zwischen Outlet-Center und Altstadt.“ Dies müsse die Verwaltung in dem städtebaulichen Vertrag verhindern, über den demnächst mit den Investoren verhandelt wird – wenn der Stadtrat am kommenden Montag grünes Licht für das weitere Verfahren gibt.

Kommentar von Frank Michalczak: Noch ein weiter Weg

Es ist noch ein jahrelanger Weg, bis die Stadt Remscheid den Verkauf der Outlet-Grundstücke in Lennep an Philipp Dommermuth abschließen kann. Und noch länger wird es dauern, bis die Bagger anrücken, um das Röntgen-Stadion abzureißen. Dass aus dieser Vision aber Realität werden könnte – darum geht es nun im Stadtrat.

Die Bezirksvertretung Lennep hat schon mal ein deutliches Zeichen gesetzt: Neun Ortspolitiker stimmten dafür, einer dagegen. Es ist allerdings fraglich, ob diese überwältigende Zustimmung das Meinungsbild in der Bevölkerung abbildet. Denn die Skepsis ist ganz sicher nach dem Scheitern der ursprünglichen DOC-Pläne gewachsen.

Dennoch: Die Mehrheit der Ortspolitiker bewertet die Chancen größer als die Risiken, die mit dem Großprojekt verbunden sind. Die Kritik daran wird nicht verstummen und könnte auch wieder zu juristischen Schritten führen. Auch dieser Gefahr sollten sich die Befürworter des Projekts bewusst sein.