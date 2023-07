Outlet: Lennep muss gerüstet sein

Remscheid. Diese Woche brachte die Erkenntnis, dass die Outlet-Pläne für Lennep Schwung gewinnen: Investor Philipp Dommermuth will nun damit beginnen, potenzielle Mieter anzusprechen, die sich vorstellen können, mit ihren Markenartikeln einen Shop zu eröffnen. Hinter den Kulissen stehen unterdessen Verhandlungen über Details des Kaufvertrags für Röntgen-Stadion, Kirmes- und Jahnplatz an. Und: Erste Vorgespräche mit Gutachtern seien geführt worden, die unter anderem die Auswirkungen des zusätzlichen Kundenzustroms für den Verkehr und die Folgen für den Einzelhandel in Remscheid und der Region untersuchen sollen, fügte Philipp Dommermuth hinzu.