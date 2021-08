Ordnungsamt findet Waffen und Sprengstoff in Lennep

Sammelleidenschaft

+ © Roland Keusch In einer Wohnung dieses Hauses an der Albert-Schmidt-Allee fanden Mitarbeiter des Ordnungsamts die Waffen, Sprengstoff und Munition. © Roland Keusch

Ein Senior sammelte das Material in seiner Wohnung in Lennep. Experten machten es unschädlich.

Von Tristan Krämer

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Montag zur Albert-Schmidt-Allee in Lennep aus. Dort waren Mitarbeiter des Ordnungsamts gegen 10.30 Uhr bei einer eigentlich routinemäßigen Wohnungsauflösung auf Waffen und Sprengstoff gestoßen. Darunter Panzergranaten und Panzerfäuste aus dem Zweiten Weltkrieg.

Um sicherzustellen, dass davon keine Gefahr ausgeht, alarmierten die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde die Polizei. „Bei einer anschließenden gemeinsamen Suche fanden die Beamten unter anderem Schwarzpulver, Chemikalien und verschiedene Munitionen“, berichtete Remscheids Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU).

Sprengmittel wurden kontrolliert gesprengt

Die Polizei sperrte den Bereich daraufhin ab. Um die Gegenstände sicher in Verwahrung zu nehmen, wurden Mitarbeiter des Kampfmittel-Räumdienstes und ein Experte von der Abteilung für „Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen“ (USBV) des Landeskriminalamts hinzugezogen.

„Die Waffen und anderen Gegenstände waren handhabungssicher. Sie konnten ohne Gefahr transportiert werden“, erklärte Polizeisprecher Stefan Weiand am Dienstag auf RGA-Nachfrage.

Und auch Ordnungsdezernentin Reul-Nocke versuchte, Sorgen der Anwohner zu zerstreuen: „Zu keiner Zeit hat es während des Einsatzes ein Risiko für die umliegende Nachbarschaft gegeben.“

Die Sprengmittel wurden anschließend in einem nahegelegenen, unbebauten Bereich vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt. Der Einsatz dauerte bis in den späten Montagabend.

Bei dem Bewohner der Wohnung, in der die Waffen und Sprengmittel gefunden worden waren, soll es sich nach RGA-Informationen um einen etwa 70 Jahre alten Mann handeln.

Er war in der vergangenen Woche tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid liegen nicht vor. Weil er offenbar keine Angehörigen hatte, waren die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes – wie in solchen Fällen üblich – in die Wohnung gegangen, um seinen Nachlass zu sichten.

Wieso der Mann die große Menge an Waffen und Munitionen in seiner Wohnung lagerte, ist unklar. Auf einen rechtsextremen oder terroristischen Hintergrund deute bislang aber nichts hin, hieß es von der Polizei. Der Bewohner sei zuvor polizeilich nicht Erscheinung getreten.

SPRENGVORRICHTUNG UNTERSCHIED Die Behörden unterscheiden zwischen Kampfmitteln und so genannten „Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen“. Bei Kampfmitteln handelt es sich um Gegenstände, die für den militärischen Einsatz produziert wurden. Dazu zählen in Deutschland vor allem gefährliche Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg – Bomben-Blindgänger und Granaten. „Unkoventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen“ werden nicht industriell gefertigt, sondern etwa aus frei verfügbaren Chemikalien „zusammengebastelt“.

Barbara Reul-Nocke lobte den Verlauf des Einsatzes vom Montag. Er sei „ein weiterer Beweis für das gelungene lokale Zusammenspiel zwischen Ordnungs- und Polizeibehörde“.