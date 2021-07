Ordnungsamt achtet auf Alkoholkonsum

Sicherheit

+ © Frank Michalczak Sorgten für Sicherheit: Hauptkommissar Wolfgang Hilscher und die Mitarbeiter der Stadt Remscheid Thorsten Schumacher, Bernd Hofmann, Heike Meier , Horst Schwarzweller und Frank Tietze. © Frank Michalczak

Einsatzteam stand Jugendlichen bei, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Als Zentrale diente das Röntgen-Museum.

Von Frank Michalczak

Im Schatten des Lenneper Karnevalszugs blickte Rathaus-Mitarbeiter Horst Schwarzweller auf jede Menge Flaschen. Wodka, Weinbrand, Whisky waren leer getrunken. Ihre Behälter lagen kreuz und quer am Boden der Grünanlage. „Warum können sie nicht einen blauen Sack mitbringen und ihren Müll entsorgen?“, kommentierte Schwarzweller, Sachgebietsleiter Bürger, Sicherheit und Ordnung, die Hinterlassenschaften im Hardtpark.

Am Nachmittag mischte er sich gemeinsam mit seinen Kollegen Bernd Hofmann und Frank Tietze (Ordnungsamt), Karolina Ziemann und Angelika Gläsker (Jugendamt) unter das närrische Volk. Begleitet von Hauptkommissar Wolfgang Hilscher von der Remscheider Polizei achteten sie darauf, dass sich insbesondere die Jugendlichen an die Spielregeln hielten. Dabei galt: Wer unter 18 Jahre alt ist, darf keine Spirituosen zu sich nehmen. So kontrollierte die Einsatzgruppe Rucksäcke, ließ sich Personalausweise zeigen und zog Schnapsflaschen aus dem Verkehr.

In einem Fall wurden die Mitarbeiter zu Seelentröstern. In der Nähe des Mollplatzes konnte sich eine junge Frau kaum noch auf den Beinen halten. „Der Alkotest ergab 0,8 Promille. Sie gab aber an, auch Medikamente genommen zu haben“, berichtete Hauptkommissar Hilscher. Die 18-Jährige litt unter akutem Liebeskummer, wie sie herausstellte. „Ihr Freund hatte Schluss gemacht.“

Wenige Minuten später lernte sie den Leiter des Remscheider Gesundheitsamtes kennen: Dr. Frank Neveling kümmerte sich im Röntgen-Museum um junge Menschen, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes begleiteten die junge Frau zur Behandlung: „Hier geht es aber nur um eine erste Versorgung“, klärte der Mediziner auf, der bei seinen Einsätzen an Rosenmontag akute Fälle stets umgehend ins Krankenhaus abtransportieren lässt.

Andere werden in die Obhut der Eltern übergeben. „Das ist für viele natürlich ein peinlicher Moment“, erläuterte Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann. Nicht bei jedem hat dies eine nachhaltige Wirkung. „Es kommt immer wieder vor, dass wir Patienten im nächsten Jahr erneut sehen. In den Vorjahren war es eine lila Kuh“, beschrieb Dr. Neveling das Kostüm des Jugendlichen, der zum wiederholten Mal kaum noch ansprechbar war.

Böller entpuppten sich als Falschmeldung

Schwarzweller und seine Mitstreiter waren unterdessen am Bismarckplatz angekommen. Über Funk hatten sie gehört, dass dort Unbekannte Böller in die Menschenmasse geworfen hatten. „Offensichtlich eine Falschmeldung“, erklärte der Rathaus-Mitarbeiter, der schon zahlreiche Karnevalszüge begleitet hat. Erst zweimal sei er körperlich bedroht worden. „Aus Schutzgründen tragen wir eine Spezialweste, die vor Messerstichen schützt. Auch Pfefferspray und Handschellen haben wir dabei“, berichtete er.

JUGENDSCHUTZ BILANZ Bis zum Abend zählte das Ordnungsamt sieben Jugendliche, die im Alkoholrausch versorgt werden mussten. Eine 16-Jährige wies einen Wert von fast zwei Promille im Blut auf. Sie musste ins Krankenhaus. Ärger bereiteten, so Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann, „Wildpinkler“. In 20 Fällen wurde ein Verwarngeld verhängt.

Beim Rundgang durch Lennep schaute Schwarzweller in die Gesichter schunkelnder Jecken und kostümierter Kindern, die nach Kamelle Ausschau hielten. Er sprach aber auch Passanten an, die bereits am frühen Nachmittag zusammengesunken auf Parkbänken saßen. „Wenn wir feststellen, dass sie dringend Hilfe benötigen, dann rufen wir natürlich sofort den Rettungswagen“, erklärte der Sachgebietsleiter. Gemeinsam mit seinen Kollegen sollte er aber auch eine nette Überraschung erleben. „Wo geht es denn hier zur Altstadt?“, wollte eine fidele Dame vom Einsatzteam wissen. Sie kenne sich nicht aus. „Ich komm‘ aus Düsseldorf.“ Ausgerechnet an einem Rosenmontag wurde Lennep ihr Ziel.