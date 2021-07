Optikerfamilie beweist seit 100 Jahren Mut

Handel

+ © Michael Schütz Helmut Harhaus und seine Frau Regina in ihrem Laden an der Kölner Straße. Wie es weitergeht, wenn der 66-Jährige und seine ein Jahr jüngere Frau in den Ruhestand wechseln, ist noch nicht klar. Ihre drei Kinder Leila (Ärztin), Tanja (Innenarchitektin) und Erik (Marinesoldat) haben andere berufliche Wege eingeschlagen. © Michael Schütz

Erst in Rade, heute in Lennep: Familie Harhaus schreibt seit drei Generationen Brillengeschichte.

Von Tristan Krämer

Bange machen gilt nicht: Während viele Einzelhändler über die Konkurrenz aus dem Internet klagen und sie teilweise als übermächtig fürchten, betonen Regina und Helmut Harhaus die Stärken ihres stationären Optikgeschäfts an der Kölner Straße in Lennep.

„Blickpunkt Harhaus“ feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Und mit ihrem Mut, ihrem Selbstbewusstsein und ihrer gewissen Portion Furchtlosigkeit steht das Ehepaar Harhaus ganz in der Tradition des Unternehmensgründers Carl Harhaus, dem Großvater von Helmut. „Das waren damals arg böse Zeiten“, weiß der 66 Jahre alte Enkel aus Erzählungen von den Anfangszeiten, nachdem Carl Harhaus sein Gewerbe 1919 bei der Stadt Radevormwald angemeldet hatte.

Der Erste Weltkrieg war gerade erst vorbei, da wagte Helmut Harhaus’ Opa in der Rader Mühlenstraße den Schritt zum eigenen Betrieb in den Branchen Optik, Uhren und Schmuck. „Die Frage für meinen Großvater war: Wie bekomme ich die Kinder satt“, sagt Helmut Harhaus. Eine Anekdote der Familie ist ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben. Sie spielte sich an Heiligabend ab: „Da war der Laden geöffnet und meine Großeltern standen am Fenster und haben gebetet, dass noch ein Kunde kommt. Nur dann war genug Geld da, um den Kindern Geschenke zu kaufen“, erzählt Harhaus.

Der Mut des Unternehmers wurde belohnt. Das Geschäft florierte, so dass Carl Harhaus es in die Kottenstraße in der Rader Innenstadt verlagern konnte. Seitdem hat sich viel verändert. Das gilt für den Standort: 1960 wurde der Optikladen in größere Räume in der Kaiserstraße 67 verlegt. 1979 eröffnete die Familie Harhaus an der Gertenbachstraße in Lüttringhausen ein Geschäft. Durch das Ausscheiden von zwei Fachkollegen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre konnten Helmut und Regina Harhaus ihren Kundenstamm noch einmal erweitern. Zum Geschäft in Lüttringhausen kam ein zweiter Standort am Kreishaus in Lennep hinzu. Während der Laden an der Gertenbachstraße irgendwann dem allgemeinen Kundenrückgang in Lüttringhausen zum Opfer fiel, zog das Ehepaar Harhaus in Lennep vom Kreishaus in die Kölner Straße 27. Hier befindet sich der mit rund 300 Quadratmetern größte Optikladen in der 100-jährigen Unternehmensgeschichte.

Beim Thema Zeit ist der traditionelle Optiker unschlagbar

Verändert hat sich auch das Personal. Was mit Carl Harhaus als Gründer begann, wurde von Helmut Harhaus senior fortgeführt, ehe Helmut Harhaus junior das Geschäft übernahm. Er sei „in der Werkstatt groß geworden“, sagt der heutige Geschäftsführer. In die Lehre ging er – wie sollte es anders sein – bei Vater und Großvater. Und seine heutige Frau lernte Helmut Harhaus auf der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln kennen und lieben.

Und dann ist da noch der Wandel von Brillenmode und Technik, den das Familienunternehmen immer eng begleitete: Von riesengroßen Gestellen bis zu rahmenlosen Bohrbrillen, von handgesägten Brillengläsern zur computergestützten Bestimmung der Glasstärke.

Geblieben ist über das gesamte Jahrhundert und über drei Generation aber der unternehmerische Mut der Familie. Und so wissen Helmut und Regina Harhaus um ihre Stärke als Fachgeschäft, das sich durch seine Agilität und persönliche Beratung weder vor den Filialisten noch vor der Konkurrenz aus dem Internet verstecken muss. Bei insgesamt 1000 Brillenmodellen für Frauen und Männer bliebe für jeden Kopf eine Auswahl von rund 100 möglichen Brillen. „Bei so einer Vielfalt brauchen die Kunden intensive Beratung. Wir nehmen uns die Zeit“, sagt das Ehepaar.

BLICKPUNKT HARHAUS JUBILÄUM Zur Feier des Jahres zeigt „Blickpunkt Harhaus“ noch bis zum 18. September die komplette Kollektion der Marke Switch-it. Dabei können Bügel und Brücken einer Brille beliebig getauscht werden. Rund 800 Designs stehen zur Auswahl. KONTAKT Kölner Straße 27, Remscheid, Tel. (02191) 66 25 96, blickpunkt-harhaus@freenet.de www.harhaus.de

Zudem sei das Tempo mit dem sie beispielsweise auf Brillengläser aus dem Qualitätshaus Stratemeyer in Bochum zurückgreifen können, von anderen kaum zu schlagen. Das gelte auch für kurzfristige Reparaturen: „Wir haben hier unsere eigene Werkstatt. Wenn mal ein Seitenbügel abbricht, dann löten wir ihn mal eben wieder zusammen. Da sind die traditionellen Optiker den anderen ein Stück voraus.“