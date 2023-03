„Opfer sollten sich Hilfe holen“

Tanja Ziemert vom Weißen Ring spricht über ihre Arbeit mit Opfern von Gewalt.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Frau Ziemert, die Kriminalitätszahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind relativ niedrig. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Tanja Ziemert: Ich würde gerne sagen, dass in unserem schönen Rheinisch-Bergischen Kreis die Welt einfach noch in Ordnung ist. Leider wäre das reine Augenwischerei. Die Kriminalstatistik erfasst nur das „Hellfeld“, also die Delikte, die tatsächlich zur Anzeige gebracht wurden. Dementsprechend: Alles, was nicht zur Anzeige gebracht wird, befindet sich im „Dunkelfeld“ und wird von der Statistik nicht erfasst. Man hörte etwa früher mit Entsetzen von schrecklichen Dingen wie Kindesmissbrauch in den Nachrichten – aber es war weit weg. Und plötzlich ist das Entsetzen direkt vor der Haustüre. Vor diesem Aspekt wird deutlich, dass die Kriminalstatistik nur ein Anhaltspunkt für den Vergleich sein kann. Allerdings geschehen bei uns im Vergleich zu Großstädten weniger brutale Überfälle und dergleichen – das lässt vermuten, dass sich auf dem Land manche Probleme entzerren.

Dennoch ist jedes Verbrechen für die Betroffenen schlimm.

Ziemert: Bei einem Verbrechen, wie etwa schwerer Körperverletzung oder sexuellem Missbrauch, geschieht dem Opfer ein Unrecht. Ein Unrecht zu erleben, gerade in Form einer Gewalttat, ist immer ein schlimmes Erlebnis, das auch zum Trauma führen kann. Aber auch Vergehen, die mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe von unter einem Jahr sanktioniert werden, wie Diebstahl oder Körperverletzung, bedeuten für die Opfer immer einen gravierenden Einschnitt in ihr bisheriges Leben.

Was sollte man machen, wenn man Opfer eines Verbrechens geworden ist, abgesehen natürlich davon, die Polizei zu rufen?

Ziemert : Nicht schweigen, keine falsche Scham haben, sondern sich Hilfe holen und darüber sprechen. Jeder von uns kann Opfer einer Straftat werden. Neben vielen Hilfsorganisationen sind auch Hausarzt, Anwälte, Telefonseelsorge oder kirchliche Einrichtungen gute Anlaufstellen.

Wie groß ist die Gefahr eines Traumas durch ein erlittenes Verbrechen?

Ziemert: Das lässt sich nicht pauschalisieren. Von einem Trauma spricht man, wenn jemand mit einem belastenden Ereignis oder einer Situation konfrontiert wird, welche er weder bewältigen noch verarbeiten kann. Es handelt sich um eine schwere seelische Verletzung, ausgelöst durch ein Erlebnis, das mit Kontrollverlust oder Lebensgefahr und mit Gefühlen extremer Ohnmacht und Hilflosigkeit einhergeht. Die Ausprägung eines Traumas kann schwach bis sehr stark sein. Jeder Mensch reagiert zudem individuell auf die zugefügte seelische Wunde, zumal jeder Mensch über individuelle Widerstandskraft verfügt. Ebenso entscheidend ist, wie schnell sich jemand Hilfe holt, um das Erlebte zu verarbeiten.

Welche Verbrechen wirken bei den Menschen besonders nach?

Ziemert: In der Öffentlichkeit wirken Taten besonders nach, bei denen Kinder in irgendeiner Weise betroffen sind, und Mord, wenn Menschen aus dem Leben gerissen wurden. Auch Taten, die sich in der Nähe des eigenen Wohnortes ereignen, berühren besonders, da sie die „heile Welt“ tangieren. Betroffene oder deren Angehörige reagieren sehr individuell. Besonders belastend ist für einen Angehörigen, wenn man sich selbst die Schuld gibt, weil man die Tat nicht hat verhindern können.

Was kann man gegen diese Nachwirkungen machen?

Ziemert: Man sollte nicht versuchen, das geschehene Unrecht auszuhalten, sondern die Tat zur Anzeige bringen und sich weitere, ruhig auch therapeutische Hilfe holen, um das Erlebte besser zu verarbeiten. Viele Betroffene, vor allem betagtere Menschen, haben immer noch ein Unbehagen gegenüber psychologischer Hilfe. Ängste und Schlafstörungen können die Lebensqualität massiv einschränken. Das lassen viele außer Acht und denken, das gehe mit der Zeit schon wieder weg. Ausgebildete Trauma-Therapeuten helfen den Betroffenen, die Situation schneller zu verarbeiten, um wieder in den Alltag zurückzufinden.

Wie wichtig ist es, nach einem Verbrechen, aktiv zu werden und sich Hilfe zu suchen?

Ziemert: Eine Straftat hat immer mit Machtverschiebung zu tun. Der Täter übt während der Tat Macht über das Opfer aus. Das Opfer befindet sich während und nach der Tat oft in einer Art „Ohnmacht“, einer gewissen Hilflosigkeit dem Erlebten gegenüber. Sobald das Opfer dann aktiv wird, etwa durch Anzeige bei der Polizei, durch Hilfeholen, über das Erlebte sprechen, verschiebt sich dieses Machtgefälle wieder. Das Opfer überwindet die vorangegangene Ohnmacht und gewinnt wieder an Selbstbestimmung zurück.

Wie kann die Hilfe des Weißen Rings aussehen?

Ziemert: In den meisten Fällen gerät das Opfer in eine völlig unbekannte Lage, mit der man sich im Vorfeld noch nie auseinandersetzen musste. Unsere Hilfe passt sich den individuellen Bedürfnissen der Geschädigten an. Wir leisten in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe. Für die Betroffenen ist es wesentlich, wieder selbst aktiv zu handeln. Wir verstehen uns als Lotse in einem großen Netzwerk und können weitere passende Hilfestellungen vermitteln. So verfügen wir über gute Kontakte zu Trauma-Therapeuten, zum Landschaftsverband Rheinland, zur Polizei und zu Anwälten. Wenn gewünscht, begleiten wir zur polizeilichen Vorladung als Opfer oder Zeuge sowie zu Gerichtsverhandlungen, wo die Opfer oft erstmals nach der Tat dem Täter wieder gegenüberstehen. Hilfe beim Ausfüllen von Versicherungsanträgen oder beim Antrag auf Opferentschädigung gehören zu unserer täglichen Arbeit. Wir verfügen auch über ein gewisses Maß an finanziellen Möglichkeiten. So können wir etwa mit einer Soforthilfe die Rentnerin unterstützen, deren Handtasche mit dem gerade abgehobenen Bargeld gestohlen wurde. Mit einem Hilfescheck für die anwaltliche Erstberatung können sich Geschädigte über ihre Rechte und Möglichkeiten kostenfrei beraten lassen.

Gibt es auch Fälle, in denen Sie nicht helfen können?

Ziemert: Nicht in allen Fällen können wir durch aktives „Handeln“ helfen - aber wir bieten immer ein offenes Ohr, das ist besonders wichtig. Wir erleben in unserer täglichen Arbeit alle Arten von Straftaten. Die Opfer merken schnell, dass wir ihnen vorurteilsfrei zuhören und für sie da sind. Und wenn wir gar nicht zuständig sind, wie etwa bei Unfällen, dann schauen wir in unserer Lotsenfunktion, wer übernehmen könnte.

Kann man nach einem Verbrechen wieder ein Leben wie zuvor führen?

Ziemert: Man wird das Erlebte wahrscheinlich nie wieder vergessen, aber man kann lernen, damit umzugehen. Je früher sich ein Betroffener Hilfe holt, um so eher lässt sich die Tat verarbeiten.

Kontakt

Die Außenstelle des Weißen Rings im Rheinisch-Bergischen Kreis und somit Tanja Ziemert kann man telefonisch unter (01 51) 54 50 39 46 oder per E-Mail unter rheinisch-bergischer-kreis@mail.weisser-ring.de erreichen. Mehr Informationen zum Weißen Ring gibt es zudem unter weisser-ring.de