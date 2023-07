Bounce und Queen Kings auf dem Schützenplatz: 5 x 2 Karten zu gewinnen

Erst rocken Bounce und die Queen Kings am 26. August den Schützenplatz, danach wird in der Tanzfabrik gefeiert.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Nachdem sie zuletzt auf Schloss Burg Bon Jovi mit „Livin’ on a prayer“ oder „You give love a bad name“ Tribut zollte, kommt sie jetzt auf den Schützenplatz: Bounce. Seit 2001 ist die Coverband aus Wülfrath um ihren Frontmann Oliver Henrich in Deutschland unterwegs – und gefragt: 65 Shows gibt die Band pro Jahr, die meisten sind ausverkauft. 84 Stücke von Bon Jovi haben die Wülfrather in ihrer Setlist. Im Bergischen haben sie sich längst eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Und auch die sechs Mann starke Queen-Coverband Queen Kings aus dem Rheinland lässt es am 26. August auf dem Schützenplatz krachen. Im Mittelpunkt steht die Musik des extrovertierten und theatralischen Freddie Mercury, umrahmt von einer Lightshow und Sänger Sascha Krebs, der versucht, dem Original möglichst nah zu kommen – ein bisschen Drama, ein bisschen Exzentrik und ganz viele Live-Hits der britischen Rockband.

Beide Coverbands treten am Samstag, 26. August, beim großen EWR-Open-Air-Konzert auf dem Schützenplatz auf, veranstaltet von der Bochumer NeoMove GmbH. Aber nach dem Konzert ist noch längst nicht Schluss: Wer weiterfeiern möchte, kann das in der Tanzfabrik an der Nordstraße tun: Disco-Chef Jozef Plavcak lädt zur großen Aftershowparty ab 22 Uhr ein. „An diesem Abend wird daher extra nur Rockmusik gespielt“, sagt er – und spendiert den RGA-Leserinnen und Lesern exklusiv Karten, die es bei uns zu gewinnen gibt.

Karten für das Konzert: The Queen Kings spielen am Samstag, 26. August, von 19 bis 21 Uhr; Bounce treten von 21 bis 23 Uhr auf dem Schützenplatz auf. Die Tickets kosten 15 Euro pro Person. An EWR-Strom- und Gaskunden werden bis zu fünf Tickets zum Sonderpreis von je 10 Euro abgegeben. Keine Ermäßigung für Kinder und Jugendliche.

Karten für die Aftershowparty: Gibt es für 8 Euro plus Vorverkaufsgebühr hier: www.eventbrite.de

Gewinnspiel

Gewinnspiel: In Kooperation mit der Tanzfabrik verlosen wir exklusiv 5 x 2 Eintrittskarten. Diese gelten sowohl für das Open-Air-Konzert auf dem Schützenplatz als auch für die Aftershowparty in der Tanzfabrik. Die Namen werden auf den Gästelisten vermerkt. Einfach bis Freitag, 28. Juli, 10 Uhr, eine E-Mail samt Vor- und Nachnamen schreiben an: melissa.wienzek@rga.de

Bedingungen: Aus allen Einsendungen werden die Gewinner per Zufallsprinzip ausgelost und per E-Mail benachrichtig. Teilnahme ab 18 Jahren, Verlagsmitarbeiter dürfen nicht teilnehmen. Rechtsweg, Umtausch und Barauszahlung sind ausgeschlossen.