Olympionike gibt Tipps zum Thema Erfolg

Ringer

+ © Roland Keusch Ein Selfie mit dem Goldmedaillenträger: Alberto macht mit dem Handy ein Foto von sich und Pasquale Passarelli. © Roland Keusch

Morgens die Nelson-Mandela-Schule, abends der CDU-Vereinsempfang: Pasquale Passarelli berichtete von seinem Sieg 1984 im Ringen.

Von Lara Hunt und Frank Michalczak

Gut gelaunt betritt Pasquale Passarelli die nächste Schulklasse der Nelson-Schule. Zwei siebte und eine achte Klasse stehen auf dem Vormittagsprogramm, bevor der Goldmedaillengewinner von 1984 abends beim Vereinsempfang der CDU Remscheid vor erwachsenem Publikum sprechen wird. Nervosität? Keine Spur. „Schwierige Schulklassen gibt es nicht“, gibt sich der Ringer gelassen und marschiert durch die Tür.

„Toll, so ein Publikum“, sagt Passarelli mit Blick auf die 13 und 14 Jahre alten Schüler. Die Vorstellung Passarellis übernimmt der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven. Nicht nur, weil er für Remscheid Politik macht, sondern weil er auch zu den großen Fans des Sohnes italienischer Gastarbeiter gehört. Als Passarelli 1984 bei

+ Beim CDU-Empfang für die Vertreter der Remscheider Vereine am Abend war der Olympiasieger von 1984 der Ehrengast. © Roland Keusch

den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles im Ringen den Japaner Masaki Eto besiegte, war Nettekoven sechs Jahre alt und begann selbst mit dem Ringen. „In roten Adidas-Ringerschuhen, genau solche, wie sie auch Passarelli bei dem Kampf trug“, erzählt der Landtagsabgeordnete, der als Vorsitzender des Ringerverbands NRW dem Sport treu geblieben ist.

Passarelli kam mit sechs Jahren aus Italien nach Deutschland, sein Vater war bereits fünf Jahre vorher in das fremde Land gekommen. „Weil es in Deutschland Arbeit gab“, erklärt der Olympionike. Sein Bruder fing mit dem Ringen an, nahm dem jungen Pasquale irgendwann mit – und der gewann schließlich Europa- und Weltmeisterschaften. „Aber das Ziel, das war immer die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen“, sagt der Sportler.

Die Botschaft an die Schüler war eindeutig. „Durch den Vortrag von Passarelli lernen sie viel über Erfolg, Disziplin und Durchhaltevermögen“, erklärt Lehrer Mathias Heidtmann.

Denn leicht war es für Passarelli nicht, an die Goldmedaille zu kommen. 1980 sollte es eigentlich schon so weit sein – doch die Spiele wurden von Deutschland boykottiert, da sie in der Sowjetunion stattfanden. Vier Jahre musste Passarelli warten – und dann machte ihm der Arm Probleme. „Schaffen kann man so etwas nur als Team“, erklärt Passarelli. Der Trainer half ihm, das Kampfgewicht von 57 Kilo zu erreichen, der Arzt fand Medikamente für den Arm, die Trainingspartner ließen sich von Passarelli in die Zange nehmen – und einem Masseur kam während der Kampfes eine für Passarelli ganz entscheidende Rolle zu.

Das Olympische Ringkampf-Finale machte Passarelli berühmt. Rund 90 Sekunden lang widerstand er mit einer Brücke dem gegnerischen Versuch, ihn zu schultern. Wie genau das aussah, bekommen die Schüler bei einem Fernsehausschnitt zu sehen. „Der Masseur hat mir zugerufen, wie viele Sekunden es noch sind. Das hat mir sehr geholfen.“

Die Klasse hört gespannt zu – und stellt gleich im Anschluss Fragen, fängt an, mit Passarelli über Ringerohren zu Fachsimpeln. Passarelli zeigt den Schülern und Lehrerin Susanne Dreier noch eine Stelle an der Schulter, die bei Druck wehtut – zumindest denen, die nicht regelmäßig Ringen. Die Goldmedaille wird hervorgeholt, darf begutachtet werden – und am Ende wartet eine lange Schlange von Schülern darauf, mit dem Olympioniken ein Foto zu machen. „Das ist eine Ehre, so jemanden kennenzulernen“, sagt Schüler Alberto (13). Und das, obwohl er sich eher für die Kampfsportart Mixed Martial Arts interessiert, mit der er anfangen will, sobald er endlich 14 Jahre alt ist. Auch Schülerin Lara (13) ist von Passarelli und seiner Geschichte beeindruckt. „Das ist etwas Besonderes, jemanden kennenzulernen, der eine Goldmedaille hat“, sagt sie. Erfolg und Durchhaltevermögen sind auch Themen, die sie interessieren, schließlich ist sie bei der Jugendfeuerwehr.

RINGEN TRADITION Bereits in der Antike gehörte das Ringen zu den Disziplinen des Fünfkampfs bei den Olympischen Spielen, war aber auch eine Einzeldisziplin. Auch heute gehört das Ringen noch zu den olympischen Disziplinen. WRESTLING Ringen ist nicht mit dem „Wrestling“ (deutsch: Catchen) zu verwechseln – das folgt völlig anderen Regeln.

Zum Schluss gibt es noch ein paar Tipps vom erfolgreichen Ringer. Zum Beispiel bei Matheschwäche das große Einmaleins auswendig zu lernen. Dann ist die Schulstunde vorbei und Passarelli muss weiterziehen, erzählt der nächsten Klasse von Erfolg. Am Abend sind dann die Remscheider Vereine sein Publikum. Passarelli ist Ehrengast auf dem Vereinsempfang der CDU Remscheid und berichtet dort erneut von seinem großen Sieg im Ringen 1984 in Los Angeles, von Ehrgeiz, Erfolg und Disziplin – und dass auch immer etwas Glück zum Gewinnen dazu gehört.