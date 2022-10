3. Oktober: Bäcker, Blumen, Tankstelle - Wer darf öffnen?

Öffnungszeiten am Feiertag

Welche Geschäfte am Feiertag geschlossen bleiben, welche öffnen dürfen - und mit welchen Öffnungszeiten.

Remscheid. Der 3. Oktober ist bundesweiter Feiertag. In ganz Deutschland wird damit an die Wiedervereinigung erinnert. Für die meisten Geschäfte und Läden heißt das: Am Montag ist geschlossen. Aber es gibt Ausnahmen.

Seit 1990 wird in Deutschland der 3. Oktober als Tag der Wiedervereinigung gefeiert. So wurde es damals im Einigungsvertrag vorgesehen. 2022 fällt der Feiertag auf einen Montag. Schulen, Kitas, Geschäfte, Apotheken bleiben geschlossen - mit wenigen Ausnahmen. Das heißt: Viele Arbeitnehmer haben ein verlängertes Wochenende, ohne dafür Urlaub nehmen zu müssen.

Ganz aufs Einkaufen verzichten müssen die Menschen in Remscheid aber nicht. Brötchen, Brot, Kuchen und Blumen gibt es auch am Feiertag - und auch einige andere Waren.

Welche Ausnahmen es gibt, regelt das Ladenöffnungsgesetz, das wiederum jedes Bundesland selbst gestaltet. In NRW sind es vor allem Bäcker, Blumenläden, Hofläden und Tankstellen, die auch am Feiertag öffnen dürfen.

Wer darf am 3. Oktober öffnen?

Öffnen dürfen demnach Verkaufsstellen, deren Kernsortiment entweder Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren sind. Diese Waren und ein „begrenztes Randsortiment“ dürfen auch an Feiertagen verkauf werden - allerdings nicht den gesamten Tag über. Die Öffnungszeiten sind auf fünf Stunden beschränkt. Wann genau die Läden öffnen, dürfen sie selbst festlegen. Die meisten Geschäfte informieren mit Aushängen im Schaufenster.

Ebenfalls verkauft werden dürfen am 3. Oktober Gastronomie und Merchandise-Stände bei Kultur- oder Sport-Veranstaltungen und in Museen.

Sonderregel für einige Bäckereien

Bäckereien mit angeschlossenem Café dürfen übrigens seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs BGH unbeschränkt an Sonn- und Feiertagen Brötchen verkaufen.

Tankstellen dürfen am 3. Oktober ebenfalls normal öffnen - nicht allerdings die angeschlossenen Werkstätten oder Waschstraßen.

