Ohne Parkscheibe wird es teuer

Kundenparkplatz an der Wupperstraße

+ © Doro Siewert Hinweisschilder weisen auf die Parkscheiben-Regelung und die Kosten bei der Missachtung hin. Hilmar Somborn zweifelt das Vorgehen allerdings an. © Doro Siewert

Auf dem Kundenparkplatz an der Wupperstraße überwacht eine Wuppertaler Privatfirma die Einhaltung der Vorschrift.

Von Joachim Dangelmeyer

15,31 Euro – so viel hat Hilmar Somborn kürzlich für ein Brötchen im Kaufpark Lennep bezahlt. „Das war das teuerste Brötchen meines Lebens“, ärgert sich der ehemalige CDU-Ratsherr.

Der Grund für den horrenden Preis: Außer den 31 Cent, die das Brötchen gekostet hat, soll Somborn noch 15 Euro dafür bezahlen, dass er fürs Einkaufen auf dem Parkplatz nicht die Parkscheibe ausgelegt hatte. Und Parken ohne Parkscheibe kostet auf den Stellplätzen von Kaufpark, Penny, Rossmann, Takko und Easy-Apotheke eben 15 Euro Strafe. Da die Plätze zunehmend von Fremdparkern belegt wurden, haben die Geschäfte die Kontrolle der Parkplätze einer Wuppertaler Firma übertragen. Die hat die Parkscheibenregelung eingeführt und überwacht sie auch.

Regelung soll Fremdparker fernhalten

„Wenn mich eine Politesse in der Stadt wegen fehlender Parkscheibe aufschreibt, kostet es nur zehn Euro“, sagt Somborn, der nicht gewillt ist, dieses Strafgeld zu bezahlen. Er sei am nächsten Tag noch einmal zu dem Parkplatz gefahren und habe sich alles genau angeschaut. „Es gibt Hinweisschilder mit viel Text drauf an der Ein- und Ausfahrt. Zum einen muss man auf die anderen Autos und Fußgänger achten, zum anderen hat man in dieser Situation gar nicht die Zeit, sich alles durchzulesen.“ Es gehe ihm nicht um „die paar Euro, sondern ums Prinzip.“ Er sei ja nicht der einzige Kunde, dem so etwas passiert ist.

Für Somborn steht fest: „Ich werde da nicht mehr einkaufen.“ Und wenn bald Edeka und Aldi in das alte Hertie-Gebäude einziehen, werde man sehen, wo die Umsätze hingehen. Nach seiner Einschätzung wüssten viele Kunden nicht, dass sie auf den Plätzen die Parkscheibe auslegen müssten. Außerdem hegt er Zweifel an der Korrektheit des Verfahrens: „Die Stadt macht von den falsch parkenden Autos auch Fotos, hier schreibt ein Rentner mit gelber Weste nur alles in einen Block. Was sind das für Beweise?“

Wolfgang Feldt, Geschäftsführer der Parkverwaltungsfirma, versteht die Aufregung nicht. Nachdem es wegen der vielen Fremdparker kaum noch Parkplätze für Kunden gegeben habe, hatte Rewe nach Lösungen gesucht und man habe diese Parkscheibenregelung gefunden: Jetzt könnten die Kunden zwei Stunden kostenfrei parken, müssen aber die Scheibe auslegen.

„Wir haben auf dem ganzen Gelände mehr als zehn Hinweisschilder aufgestellt. Und ab September haben wir drei Monate lang Hinweiszettel an alle Autos geklemmt, die keine Parkscheibe hatten.“ Jeder Stammkunde müsste also über die neue Regelung informiert sein, sagt Feldt.

Seiner Firma gehe es überhaupt nicht um „Abzocke“ oder so etwas. Die Strafgebühren würden kaum den Verwaltungsaufwand decken. Seine Verdienstquelle sei die Kontrolle und Überwachung. „Uns geht es darum, dass die Kunden der Geschäfte wieder Parkplätze haben.“ Früher habe die komplette Mannschaft des gegenüberliegenden Finanzamtes Tag für Tag dort geparkt und die Plätze blockiert – das hat sich jetzt geändert.

Dass die „Knöllchen“ teurer als bei der Stadt sind, findet Wolfgang Feldt normal. Im Vergleich zur Konkurrenz sei er sogar der „billige Jakob“. „Andere Firmen nehmen 20, teilweise 30 Euro fürs Parken ohne Parkscheibe.“ Das finde auch er zu happig. Außerdem biete er noch Rabatt an: Wer innerhalb von drei Tagen ohne zu protestieren, bezahlt, muss statt 15 nur zwölf Euro berappen. „Wenn wir nicht weiter belästigt werden und keine Mehrarbeit damit haben, wird es eben billiger.“ Was Feldt dennoch nicht versteht, ist, dass trotz der vielen Schilder und der dreimonatigen Zettelaktion es noch heute etwa täglich 20 bis 30 Kunden nicht schaffen, die Parkscheibe auszulegen. „Die meisten sind dort doch Stammkunden.“