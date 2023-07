Ohne Ehrenamtler gäbe es keine Blutspenden

Evelin Müller ist seit 18 Jahren die gute Seele bei den Terminen – Ihr Team kümmert sich um den Ablauf beim Marathon.

Remscheid. Wenn sie auch nur einmal bei einem Blutspendetermin fehlt, geht die Fragerei los: „Ist was mit Frau Müller?“ Kein Wunder. Denn Evelin Müller ist das Gesicht der Blutspende in Remscheid, die gute Seele des DRK, die immer mit einem fröhlichen Lachen für gute Laune beim lebensrettenden Pieks sorgt und immer weiß, wen man fragen muss, was zu tun ist, wie alles läuft. Und das schon seit 18 Jahren. Vorher war sie bereits zehn Jahre bei der DRK-Sozialstation. Ihre zwei Ausbildungen kommen ihr dabei zugute: Bürokauffrau und examinierte Altenpflegerin. „Die Blutspende ist mein Baby“, sagt die 77-Jährige.

Ihr zur Seite stehen „meine Mädels“, wie Evelin Müller ihre zehn ehrenamtlichen Helferinnen liebevoll nennt, plus ein Helfer, die sie alle für die verschiedenen Blutspendetermine einteilt. Denn: ohne Ehrenamt keine Blutspende. Und ohne Blutspende keine Versorgung für Krebspatienten, Unfallopfer, Magen-Darm-Erkrankte oder auch Mütter, die bei der Geburt viel Blut verloren haben.

Blut wird daher auch beim 10. Remscheider Blutspende-Marathon am 31. Juli von DRK, Stadt Remscheid, RGA und Radio RSG in der Halle Hackenberg wieder dringend benötigt. „Gerade jetzt in der Ferienzeit, wenn die Versorgung nicht so gut läuft wie sonst“, betont Evelin Müller. Denn viele sind verreist, bei schönem Wetter zieht es die Menschen eher in den Biergarten statt auf die Liege. Das stellt das DRK derzeit wieder fest. Und hofft daher auf möglichst viele Teilnehmer an jenem Montag, der dieses Mal noch in der Ferienzeit liegt. „Es wäre schön, wenn wir über 400 kämen, es wäre super, wenn wir über 500 kämen und es wäre noch besser, wenn wir 600 hätten“, sagt Evelin Müller, die betont: „Jede Blutspende rettet Leben.“

Natürlich sind Evelin Müller und ihre freiwilligen Helferinnen und Helfer auch am 31. Juli dabei. Sie machen die Anmeldung, lotsen die Spender zu den Ärzten und bieten danach zur Stärkung Kaffee und Kuchen an. Auch die junge Truppe der Bereitschaft Lüttringhausen packt mit an: Das Team um Patrick Kiessling, Matthias Seifert und Josie Werth baut Tische auf und ab, legt Leitungen. Dafür nehmen sie sich extra einen Tag Urlaub.

Um die Speicher nach der Blutspende wieder aufzufüllen, rollt zudem draußen ein Pommes-Currywurst-Mobil für die Spenderinnen und Spender vor. Wer Lebensretter werden möchte, sollte am besten vorab im Internet einen Termin buchen (siehe Kasten) oder anrufen. Aber auch Spontanentschlossene werden natürlich nicht abgewiesen, sagt Müller. Übrigens kann sich jeder Blutspender beim Marathon auch typisieren lassen. Dazu muss er eine separate Einwilligung geben und wird dann von einem Arzt noch einmal aufgeklärt. Bei der Typisierung wird dem Spender eine kleine Menge Blut (10 ml) oder eine Mundschleimhautprobe per Wattestäbchen entnommen, damit die Gewebemerkmale analysiert werden können. Eine Stammzellspende kann einem Blutkrebserkrankten das Leben retten.

Die Blutspende ist übrigens nicht Evelin Müllers einziges „Baby“. Die Radevormwalderin, die auf der Insel Fehmarn geboren wurde und mit acht Jahren nach Wuppertal kam, leitet auch den DRK-Seniorentreff. „Wir sind eine feste Gemeinschaft“, sagt sie. Es wird geklönt, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, zusammen Karneval gefeiert. Der nächste Treff findet am 8. August ab 14.30 Uhr beim DRK-Kreisverband, Alleestraße 122-124, statt.

10. Blutspende-Marathon

Der 10. Remscheider Blutspende-Marathon steigt am Montag, 31. Juli, 13 bis 20 Uhr, in der Halle Hackenberg, Hackenberger Straße 107, ausgerichtet vom Deutschen Roten Kreuz, der Stadt Remscheid, dem RGA und Radio RSG. Es gibt 600 Plätze, die vornehmlich online gebucht werden sollten. Es gibt auch eine Hotline: Tel. 0800-1194911. Auch wer spontan kommen möchte, wird natürlich nicht abgewiesen, sagt Evelin Müller. Ausweisdokument nicht vergessen! Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein Pommes-Currywurst-Mobil.

