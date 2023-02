Remscheid: 196,9 Millionen Euro für Schulen bis 2027

Riesiger Raumbedarf herrscht an der von der Schülerzahl stark wachsenden Hilda-Heinemann-Schule in Hackenberg.

Deutlich teurer: OGS-Ausbau wird zur Herkulesaufgabe. Was der Anspruch auf OGS-Betreuung und Rückkehr zu G9 für die Schulen in Remscheid bedeutet. Aktuell haben 381 Eltern Absagen bekommen.

Remscheids Schulen zukunftssicher aufzustellen kostet die Stadt ein Vermögen. 180 Millionen Euro standen für die im Zuge der G9-Rückkehr, OGS-Ausbau und Sanierungen notwendigen Maßnahmen im Raum. In der Ratssitzung am 23. Februar wurde der Haushaltsansatz von Kämmerer Sven Wiertz für die Schulen bis 2027 auf 196,9 Millionen Euro korrigiert.

Der Schulausschuss hatte tags zuvor zur Kenntnis genommen, dass die Stadt unter einer Herkulesaufgabe ächzt, bei der politische Unterstützung gefragt ist.

Remscheid steht unter enormem Druck: Die Rückkehr zur verlängerten Schulzeit G9 an den Gymnasien und der Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag an den Grundschulen sorgen dafür, dass bis 2026 erste bauliche Ergebnisse vorliegen müssen. Dies betrifft alle Schulen.

Entweder sie sind von der Substanz marode wie die Grundschule Freiherr vom Stein oder platzen aus allen Nähten und müssen expandieren. Längst nicht nur die GGS Daniel-Schürmann, Walther-Hartmann, Teilstandort Goldenberg der Adolf-Clarenbach, Reinshagen, Hackenberg sowie die Hilda-Heinemann-Schule, die im Sommer 2022 für ein 44 Millionen Euro schweres Investitionspaket ausgemacht worden waren.

Schuldezernent Thomas Neuhaus sprach von „komplexen Betrachtungen“ die anstehen, bei denen parallel zur Schulentwicklungsplanung eine Priorisierung sämtlicher Schulbauten zu treffen sei. Dafür sollen die schulpolitischen Sprecher der Fraktionen, Schulformvertreter und die Schulaufsicht zu einem Workshop ins Boot geholt werden.

Remscheid: Investitionen in Schulen - CDU fordert mehr Schulraum

Alexander Schmidt (CDU) hatte das Unheil kommen sehen und übte heftige Schelte: „Von der Verwaltung wurde immer betont: Macht euch keine Sorgen, es ist alles in Butter. Nun stellt sich wie von uns befürchtet heraus: Der Schulraum ist zu knapp.“ Der Ampel-Koalition (SPD, Grüne, FDP) rief er zu: „Sorgen Sie für mehr Schulraum. Jetzt ist der Zeitpunkt zu gestalten.“

Endlich ist in der Verwaltung angekommen, dass es Bedarf gibt.

Axel Behrend (Linke) pflichtete bei: „Endlich ist in der Verwaltung angekommen, dass es Bedarf gibt.“

Wartelisten für OGS in Remscheid: 381 Absagen - so viele Plätze fehlen

Die Warteliste ist schon jetzt lang: 2548 Plätze gibt es an den 17 Grundschulen (plus vier Teilstandorten) sowie der Heinrich-Neumann-Schule. 381 Kinder konnten nicht versorgt werden. Mit Abstand die meisten, 101, sind in der Daniel-Schürmann registriert, die momentan nur 50 OGS-Kinder aufnehmen kann.

Mit der Betreuungsquote von knapp über 60 Prozent kann sich die Stadt Remscheid zwar im Landesschnitt sehen lassen, muss aber richtig Gas geben, um zumindest im August 2026 allen Erstklässlern die Möglichkeit einer OGS-Unterbringung zu offerieren.

Wie das geschieht, ist völlig offen. „Es gibt ja noch nicht mal einen Entwurf für ein Landesausführungsgesetz zum OGS-Ausbau“, erklärte Neuhaus. Damit fehlen auch die Grundlagen, wie die Förderungen aus Düsseldorf aussehen. Jeder einzelne Standort soll akribisch unter die Lupe genommen werden, versprach der Dezernent. Abgewogen wird, ob An- oder Aufbauten nötig sind, diese auf der Schulfläche möglich sind, ob Pavillons weiterhelfen.

Die Schulverwaltung denkt in alle Richtungen. Markus Eschweiler sprach davon, dass Multifunktionsräume eine Option sind, in denen Unterricht, aber auch die Ganztagsbetreuung möglich sind, ob man Pavillons aufstellen oder Raum außerhalb der Schulen anmieten müsse.

Rechtsanspruch: Ganztagsbetreuung für Grundschüler in Remscheid ab 2026

Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gilt ab August 2026. Er sieht einen Betreuungsanspruch von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Der Anspruch gilt, bis auf maximal vier Wochen, auch in den Ferien. Der Anspruch wird schrittweise umgesetzt. Ab wann Eltern einen Rechtsanspruch haben: