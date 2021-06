Oerlikon Barmag bekennt sich zu Remscheid

Volle Auftragsbücher und starke Nachfrage

+ © Roland Keusch Grundsteinlegung für das neue Barmag-Produktionsgebäude: Nina Krüger, Georg Stausberg, OB Burkhard Mast-Weisz, Ralf Schilken und Uwe Model (v.l.) packen an. © Roland Keusch

Der Konzern investiert einen hohen einstelligen Millionenbetrag in einen Neubau. Zudem werden weitere Mitarbeiter eingestellt.

Von Leon Hohmann

Der Maschinen- und Anlagenbauer Oerlikon Barmag erweitert seine Produktionsfläche in Remscheid-Lennep um eine neue Fertigungshalle. Bereits im Dezember sollen dort die ersten Pumpen gebaut werden. Dank voller Auftragsbücher sollen auch weitere Mitarbeiter eingestellt werden. Am Dienstag wurde der Grundstein gelegt.

Der schweizerische Oerlikon-Konzern investiert einen hohen einstelligen Millionenbetrag in das Gebäude, das hinter dem Parkplatz entstehen soll, auf dem die Sportler beim Röntgen-Lauf parken können. Zu sehen sind bereits die ungefähren Dimensionen der neuen Halle. Mitarbeiter der Firma Dohrmann haben bereits etwa 5000 Kubikmeter Erde auf dem Gelände ausgehoben. Schlussendlich werden es 12 000 Kubikmeter Aushub sein – das entspricht etwa 1000 Lkw-Fahrten.

Volle Auftragsbücher und eine starke Nachfrage würden den Schritt für Oerlikon Barmag unausweichlich machen, sagte Klaus Lorenz, Leiter der Sparte Pumpenbau, am Dienstag. „Unsere Auftragsbücher sind bis 2023 gefüllt.“ Der Vorsitzende der Geschäftsführung Georg Stausberg ergänzte: „Das, was wir hier produzieren wollen, ist bereits bezahlt.“ In zwölf Jahren sei der Umsatz in dem Bereich Pumpenbau verdoppelt worden.

2019 wurden rund 200 neue Jobs in Lennep geschaffen

Rund 4000 Quadratmeter groß wird die neue Halle sein, die der erste Neubau seit mehr als zwanzig Jahren auf dem Betriebsgelände ist. Darin sollen Hightech-Spinn-, Förder- und Dosierpumpen gefertigt und getestet werden. Zudem werden Büro- und Sozialräume eingerichtet. Pumpen des Herstellers kommen unter anderem in der Automobilindustrie zum Einsatz, beispielsweise beim Lackieren oder dem Verarbeiten von Karosseriekleber.

Bereits im vergangenen Jahr wurden knapp 20 neue Mitarbeiter für den Pumpenbereich in Lennep neu angestellt. Eine weitere, niedrige zweistellige Zahl für diese Sparte soll in diesem Jahr folgen, erklärte Konzernsprecher André Wissenberg. Insgesamt seien 2019 rund 200 neue Arbeitsplätze in Lennep geschaffen worden. Der Ausbau diene perspektivisch nicht nur der Standort- und Arbeitsplatzsicherung der 150 im Pumpenbau Beschäftigten, sondern vor allem auch den Wachstumszielen im Bereich des Pumpenbaus, sagte Bereichsleiter Klaus Lorenz.

Bereichsleiter ist sich sicher: Kunden schätzen deutsche Qualität

Bei der Grundsteinlegung am Dienstag wurde eine Zeitkapsel mit aktueller Ausgabe des Remscheider General-Anzeiger, weiterer Zeitungen und eine Mini-Pumpe in einem eigens dafür gebauten Gully-Schacht versenkt. Eingeladen war auch Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. „Der Anbau ist ein klares Bekenntnis zum Standort Remscheid“, ist sich der SPD-Politiker sicher und erinnerte an eine Demonstration Anfang der 2000er Jahre, bei der es um den Abbau von Arbeitsplätzen ging. „Wir hatten große Sorgen“, berichtete Mast-Weisz. Daher sei der Dienstag, der Tag der Grundsteinlegung, ein guter Tag für die Stadt.

„Unsere Kunden schätzen die Qualität unserer Pumpen aus Deutschland“, ist sich Klaus Lorenz sicher. Beispielsweise seien Kunden extra aus Hawaii nach Lennep gereist, um sich davon zu überzeugen, dass selbst jede kleinste Schraube in einer der Oerlikon-Barmag-Pumpen aus Deutschland komme.

Seit 98 Jahren fertigt der Konzern die Pumpmaschinen, der als Keimzelle der einstigen Barmag AG gelte, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die kleinste Pumpe im Portfolio ist ein Leichtgewicht mit 400 Gramm.

Die größten Maschinen wiegen vier Tonnen und könnten bis zu 12,8 Liter Flüssigkeit pro Umdrehung fördern. Oerlikon Barmag sieht sich als Weltmarktführer für sogenannte Chemiefaseranlagen und Texturiermaschinen.

Wenn allerspätestens Anfang des kommenden Jahres die Produktion in der neuen Fertigungshalle starten soll, werden in dem neuen Gebäude rund 80 Mitarbeiter aus den Bereichen Wareneingang, Logistik und Vorfertigung ebenso wie 40 Maschinen für die Herstellung eingezogen sein.

DATEN UND FAKTEN

OERLIKON BARMAG Die Konzernsparte Oerlikon Segment Manmade Fibers, zu der auch Oerlikon Barmag gehört, beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeiter in 120 Ländern. Forschungszentren gibt es in China, sowie in Deutschland in Neumünster und auch in Remscheid. Der schweizerische Konzern Oerlikon erzielte 2018 einen Umsatz von 2,6 Milliarden Schweizer Franken (das entspricht rund 2,45 Milliarden Euro).

www.oerlikon.com