Ölspur: Verursacher muss nun zahlen

Großeinsatz der Feuerwehr

+ © Symbolfoto: Michael Sieber © Symbolfoto: Michael Sieber

Der Verursacher der langen Ölspur in Lennep ist gefunden: Laut Polizei ging sie von einem landwirtschaftlichen Gerät aus.

Die Kosten für den Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstagabend werden nun dem Betreiber in Rechnung gestellt, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Huss auf RGA-Nachfrage. So sehe es eine Satzung der Stadt Remscheid vor. Jede Einsatzstunde eines Feuerwehrmannes kostet demnach 34 Euro, hinzukommen feste Sätze für jedes Einsatzfahrzeug und die Kosten der Abbindemittel. „Das ist ein klassischer Fall für die Haftpflichtversicherung“, sagt Huss. neu