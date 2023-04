Ökumenische Initiative fährt zur Abtei Marienstatt

Erste Lese-Reise startet am 25. Mai – Brauereiführung, Besuch der Klosterbibliothek oder Wanderung

Von Sabine Naber

Remscheid. Zum ersten Mal lädt die Ökumenische Initiative Lüttringhausen zu einer Lese-Reise ein. Es ist eine Tagesfahrt, die in die Abtei Marienstatt führt. Ein Zisterzienserkloster und Wallfahrtsort, der in einem Tal vier Kilometer von Hachenburg entfernt liegt.

Pfarrer Johannes Haun hat sie abwechslungsreich gestaltet, sodass die Teilnehmenden nicht nur das Buch „Als der Glaube ins Rutschen kam“, das in Form eines historischen Romans von den Auswirkungen der Reformation auf den Zisterzienserorden, besonders am Beispiel der Abtei Marienstatt erzählt, durch den Autor Dr. Hermann Josef Rauch präsentiert bekommen, sondern noch eine Menge mehr. So können sich die Mitfahrenden entscheiden, ob sie an einer Brauereiführung mit Bierverkostung teilnehmen möchten, Lust haben, sich die Klosterbibliothek anzusehen oder lieber durchs Nistertal, dem beliebtesten Wanderweg in Rheinland-Pfalz, spazieren möchten. Um 13 Uhr steht dann ein gemeinsames Mittagessen in einem Brauhaus auf dem Programm und auch Musik auf der größten Orgel im Westerwald wird später zu hören sein. Im Reisebus geht es dann am frühen Abend zurück.

„Es ist eine Premiere aus einem konkreten, lokalen Anlass, denn das Buch wird Mitte April im Lüttringhauser Gardez-Verlag erscheinen und dann natürlich auch im F(l)air-Weltladen zu kaufen sein. Wir werden lebendige Geschichte präsentieren und laden dazu ein, sich einen Tag lang auf etwas ganz Anderes einzulassen“, sagt Haun. Auch der Autor hatte als Mönch gelebt, sammelte praktische Erfahrungen in Kirche und Schule als Denkmalschützer und Umweltaktivist. Zudem war er 40 Jahre lang Redakteur der Fachzeitschrift „Cistercienser-Chronik“.

Mitveranstalter dieser Tagesfahrt, zu der am 25. Mai eingeladen wird, ist das Katholische Bildungswerk. Die Fahrt kostet 28 Euro pro Person, dazu kommen Kosten für das Mittagessen im Brauhaus und eine Spende für die Gastfreundschaft der Abtei-Marienstatt für Führungen und Orgelspiel.

Anmelden kann man sich bis zum 15. Mai im Flair-Weltladen: Tel. (0 21 91) 56 40 16.

flair-weltladen@t-online.de