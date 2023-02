Öffentliches WC: Seniorenrat will am Ball bleiben

Die Kosten wären immens, doch die Interessensvertreter bestehen auf eine neue öffentliche Toilette.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Dass es einstweilen keinen Bau einer öffentlichen Toilette in der Remscheider Innenstadt gibt, sorgte für Gesprächsstoff im Seniorenrat, der immer wieder eine WC-Anlage gefordert hatte. Hans Lothar Schiffer (FDP) hob bei der gestrigen Sitzung hervor, dass dies ein Thema sei, das längst nicht nur Ältere oder Menschen mit Behinderungen betreffe. „Hier geht es um die gesamte Bevölkerung“, stellte er heraus.

Wie berichtet, setzt die Stadtverwaltung auf Gaststätten, die sich so wie zuletzt die Bäckerei Steinbrink an dem Projekt „Nette Toilette“ beteiligen. Diese öffnen ihr WC für alle – ob sie Kunden sind oder nicht. Zudem verweist das Baudezernat auf diverse öffentliche Anlaufstellen: vom Rathaus bis zur Stadtbücherei, vom Seniorenbüro bis zum Ämterhaus. Auch hier stehen die Toiletten zu den jeweiligen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Überrascht von der Fülle dieser Angebote zeigte sich Frank-Michael Nachtwein (SPD). „Aber die Leute wissen leider gar nicht, wo sie sich befinden.“ Sein Vorschlag: Schilder müssen her – die entsprechende Hinweise geben.

Ausschussvorsitzende Gundula Michel (CDU) bezeichnete das Konzept als „Flickschusterei“. Sie wisse, dass so mancher Ortspolitiker langsam von dem Thema genervt sei. „Aber wir werden auch künftig einen Stachel setzen, auch wenn wir den Status quo erst einmal zur Kenntnis nehmen müssen“, erklärte sie.

Kosten in sechsstelliger Höhe –pro Jahr

Die Bauverwaltung hatte auf die Kosten verwiesen, die Einrichtung und Betrieb einer Toilettenanlage auf der Alleestraße nach sich zögen. Ergebnis: Pro Jahr kämen rund 110 000 Euro auf Remscheid zu, wenn die Verwaltung in einem leerstehenden Pavillon auf der Alleestraße ein WC betreiben würde – an 365 Tagen im Jahr. Im Hinblick darauf und auf die sonstigen Anlaufstellen in der Innenstadt riet die Stadtverwaltung davon ab.

Denn: Ohnehin ist für 2025 die Eröffnung einer öffentlichen WC-Anlage vorgesehen – allerdings am Friedrich-Ebert-Platz. Die barrierefreie Toilette soll im neuen Betriebsgebäude der Remscheider Stadtwerke untergebracht werden und auch Wickelmöglichkeiten für den Nachwuchs umfassen.