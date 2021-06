Öffentliches WC erst wieder nach Umbau des Ebert-Platzes

Toiletten immer wieder verwüstet

Die Toiletten am Busbahnhof bleiben dauerhaft geschlossen. Sie werden durch eine selbstreinigende Anlage ersetzt.

Alte Anlage ist wegen Vandalismus geschlossen und wird abgerissen.

Von Leon Hohmann und Frank Michalczak

Bereits vor einigen Monaten wurde die öffentliche Toilette am Busbahnhof Friedrich-Ebert-Platz geschlossen. Der Grund: Sie wurde immer wieder verwüstet. Doch so können die Remscheider ihre Notdurft dort nicht mehr verrichten, kritisiert Bernd Jäger. „Das ist eine Zumutung“, erklärte der RGA-Leser bei unserer Telefon-Aktion Dranbleiben. Im vergangenen Frühjahr wollte er nach einer längeren Busfahrt das WC nutzen, um festzustellen, dass die Türen verschlossen sind. Als er kürzlich wieder am Busbahnhof unterwegs war, habe sich an diesem Zustand nichts geändert. „Da sind doch tagein, tagaus hunderte Menschen unterwegs. Es ist nicht nachvollziehbar, dass es an diesem Standort keine öffentliche Toilette mehr gibt.“

Mehrmals haben die Stadtwerke Remscheid (SR) als Betreiber die verwüsteten Toiletten wieder instand gebracht, heißt es beim Unternehmen. Doch lange blieb die Anlage nicht in Schuss, berichtet Horst Schmidt-Schulz, der bei den SR für die Planung im Bereich Verkehr zuständig ist. „Innerhalb von vier Wochen waren die wieder kaputt.“ So sei der Entschluss, die öffentliche Toilette zu schließen, ein endgültiger.

Spätestens mit dem anstehenden Umbau des Friedrich-Ebert-Platzes müsse der Gebäudeteil, in dem sich das WC befindet, weichen, sagt Schmidt-Schulz. Die Anlage wird abgerissen.

PSR öffnen Toilette unter dem Rathausplatz nur auf Nachfrage

In den Plänen für den neuen Busbahnhof ist aber sehr wohl eine neue öffentliche Toilette vorgesehen. Diese hat dann aber eine andere Technik und wird von einer Fremdfirma bewirtschaftet werden. „Sie wird selbstreinigend sein und die Nutzungsgebühr ist schon beim Betreten zu bezahlen“, erklärt Schmidt-Schulz. In der alten Anlage habe sich die Bezahlfunktion an den Toilettentüren direkt befunden, der Vorraum war frei zugänglich und die Anlage damit auch anfällig für Vandalismus.

Vandalismus ist auch der Grund, warum die Parkservice Remscheid GmbH (PSR), eine Tochter der Stadtwerke, die Nutzung der Toiletten im Parkhaus unter dem Theodor-Heuss-Platz eingeschränkt. Sie sind nicht mehr frei zugänglich. Während die ehemalige Damentoilette nun von den PSR-Mitarbeitern genutzt wird, stehe die Herrentoilette Kunden und Marktbeschickern zur Verfügung. Seit gut einem Jahr besteht diese Regelung. „Auf Nachfrage unserer Kunden öffnen wir die Toilette“, erklärt Betriebsleiter Helmut Menz. Vom PSR-Leitstand aus könne die Tür zu dem WC geöffnet werden.