Obwohl geschlossen: Gäste wollen zur Kräwi

+ © Doro Siewert Besucher der Kräwi am gestrigen Nachmittag. Auf ihren Handtüchern hielten sie Abstand zueinander.Foto: Doro Siewert © Doro Siewert

Die Wassersport- und Freizeitanlage möchte in den Sommerferien öffnen

Von Axel Richter

An der Kräwi ist was los. Gestern und erst recht am Pfingstmontag breiteten viele Sonnenhungrige dort ihr Handtuch aus. Problem: Die Wassersport- und Freizeitanlage Kräwinkler Brücke ist in der Corona-Krise nach wie vor geschlossen und das Betreten verboten. Das hält bei schönstem Sommerwetter aber niemanden davon ab, sich auf der großen Wiese an der Wuppertalsperre ein Plätzchen zu suchen. Zumal sie daran nicht gehindert werden: Kein Schild, kein Schloss, keine Schranke verwehrt den Einlass.

„Ich hoffe, das Virus holt uns nicht noch ein.“

Daniel Pfordt, Ordnungsamt

„Das ist immer so“, sagt Ralf Barsties, Geschäftsführer der Arbeit Remscheid gGmbH: „Die Anlage ist nicht verschlossen.“ Die Arbeit Remscheid, ein gemeinnütziger Träger für Beschäftigungsförderung und Qualifizierung, betreibt die Kräwi und bemüht sich gegenwärtig bei der Stadt um die Erlaubnis, den Betrieb mit Bootsverleih und kleinem Kiosk auch offiziell wieder aufnehmen zu dürfen – spätestens in den Sommerferien.

An Gästen wird es nicht mangeln, die Kräwi ist vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Und ob geschlossen oder nicht: Die Remscheider zieht es schon jetzt dorthin. Am Montag standen deshalb schon am Vormittag viele Autos auf dem Parkplatz. Doch Corona hat Spuren hinterlassen bei den Menschen: Auf ihren Liegedecken hielten sie Abstand zueinander.

Auf der anderen Seite geben die aktuellen Zahlen zur Gesundheitslage nach dem Empfinden vieler Bürger weniger Anlass zur Sorge. Sechs Covid-19-Kranke meldete das Gesundheitsamt gestern. Bis heute gibt es 240 positiv getestet Remscheider. 234 haben die Quarantäne verlassen, 217 gelten als genesen. 17 ältere Menschen, die an multiplen Vorerkrankungen und an Covid-19 litten, sind gestorben.

Angesichts der vergleichsweise moderaten Entwicklung kehren nicht wenige Menschen zu ihren alten Gewohnheiten zurück. Daniel Pfordt, Chef des Kommunalen Ordnungsdienstes, fürchtet die Risiken und kündigt Kontrollen an der Kräwi an. „Am Unterbacher See lagen die Menschen jetzt schon wieder wie die Ölsardinen. Ich hoffe, das Virus holt uns nicht noch ein.“

Soll die Kräwi regulär öffnen, wird die Arbeit Remscheid um eigene Kontrollen nicht umhinkommen. Das ist Geschäftsführer Barsties klar. Eins steht allerdings auch für ihn fest: „Zugangskontrollen können wir mit unserem Personal nicht leisten. Besteht die Stadt darauf, müssen wir den Betrieb geschlossen halten.“

Den Remscheidern, die an der Kräwi heute schon die Sonne genießen, dürfte das am Ende egal sein. Ein Trost zudem für alle, die den Sommer in der Corona-Krise in Remscheid verbringen: Das Freibad Eschbachtal wird am 27. Juni wieder öffnen.