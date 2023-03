OB will auf Härtefallfonds verzichten

Eigentlich wollte die Stadt Remscheid mit einem Fonds über 1,22 Millionen Euro jenen helfen, die durch die gestiegenen Energiekosten in höchste finanzielle Not geraten sind. Doch das Geld fließt nun doch in den Haushalt.

Remscheid. Eigentlich wollte die Stadt Remscheid mit einem Fonds über 1,22 Millionen Euro jenen helfen, die durch die gestiegenen Energiekosten in höchste finanzielle Not geraten sind. Das Geld, das die Stadtwerke 2021 an die Kommune als Gewinn überwiesen haben, soll aber nach Auffassung von OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) nun doch dem städtischen Haushalt zugutekommen, wie er bei der Ratssitzung in der vergangenen Woche darlegte. Denn: Die Gewinnausschüttung an bedürftige Menschen stand unter einem Vorbehalt. „Dass es keine ausreichenden Entlastungen von Land und Bund gibt“, wie Mast-Weisz auf eine Anfrage der CDU-Fraktion erklärte.

Es sei zum Zeitpunkt der Ratsentscheidung nicht absehbar gewesen, dass Bundes- und Landesregierung diverse Maßnahmen treffen, um Menschen zu helfen, die sich nicht mehr über Wasser halten können. Mast-Weisz führte zum einen die Energiepreisbremsen an und zum anderen den „Stärkungspakt Nordrhein-Westfalen – gemeinsam gegen Armut“.

Diese Landeshilfe in einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro soll der Unterstützung von Menschen „in sozialen Notlagen und der dafür bestehenden sozialen Infrastruktur zur Verfügung“ stehen, wie es in der Vorlage für den Stadtrat heißt. 1,02 Millionen Euro kommen davon in Remscheid an: „Dies entspricht in etwa dem Volumen des Fonds“, erläuterte Mast-Weisz. Wie dieses Geld die Betroffenen erreichen soll, werde derzeit überlegt, fügte Sozialdezernent Thomas Neuhaus hinzu. „Es geht um direkte Unterstützung für Menschen, die trotz der Preisbremsen in Not sind – etwa über Wohlfahrtsverbände oder über die Tafel“, sagte er im Rat. Bis zum 31. Dezember müsse das Geld ausgegeben sein.

Sven Wolf will an dem Fonds festhalten

Wie Sven Wolf (SPD) durchblicken ließ, ist aus seiner Sicht über die Verwendung des Stadtwerkegewinns noch nicht das letzte Wort gesprochen. „Es ist vernünftig, einen Topf zu haben für diejenigen, die trotz allem Not leiden“, ging er bei der Ratssitzung auf Gegenkurs zum OB.

Das rief CDU-Fraktionschef Markus Kötter auf den Plan: „Was stimmt denn nun?“, wollte er mit Blick auf die Frage wissen, ob denn die 1,22 Millionen Euro von den Stadtwerken auf die Konten der Kommune gelangen – oder nicht.

Und in der Tat sei dies eine Angelegenheit, mit der sich die Fraktionen in den kommenden Wochen befassen könnten, fügte der OB im RGA-Gespräch hinzu: „Das überlasse ich den politischen Beratungen zum Doppelhaushalt.“ Entscheidend sei es einstweilen, dass bereits jetzt „drohende Zählersperrungen“ in den allermeisten Fällen verhindert werden konnten, nachdem manche Kunden der Stadtwerke unverschuldet in finanzielle Schieflage geraten seien.