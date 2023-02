Nur wer zahlt, hat schnell Erfolg

Fifa 23: Vorteile meist durch Geldeinsatz.

Von Elias Ajdid, Jonas

Friedhoff und Ahmad Hassan, 8c, Leibniz-Gymnasium

Das sogenannte „Pay to Win“- Konzept (Geld ausgeben, um sich Spielvorteile zu verschaffen) wird beim Zocken immer wichtiger. Auch die Fußball-Simulation Fifa kann sich der Kritik schon lange nicht mehr entziehen. „Fifa 23“ heißt die aktuelle Version der Videospielreihe, die seit 1994 durch den Hersteller Electronic Arts (EA) veröffentlicht wird. Hier kann das „Pay to Win“-Konzept zusammen mit dem „Lootboxen“-System (für Geld „Lootboxen“ kaufen, um sich einen Vorteil zu verschaffen) schnell für Abhängigkeit sorgen. Diese Boxen sind mit zufälligen Gegenständen gefüllt. Kontrolle, welche Gegenstände erworben werden, hat man keine.

Der 13-jährige Jamie Dean Riedel, Schüler am Leibniz-Gymnasium in Remscheid, findet: „Fifa 23 ist eigentlich ein gutes Spiel.“ Allerdings gehe es in den meisten Partien nur darum, wer das bessere Team habe. Um ein gutes Team schnell aufzubauen, werde oft finanziell nachgeholfen. Zusätzlich sagt der Schüler, dass es immer mehr Spieler gebe, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Dies sei wohl einer der vielen anderen Gründe, warum viele Spieler Geld in Fifa 23 investieren. Dennoch ist er der Meinung, dass man das Spiel auch ohne Geld auszugeben spielen könne. Man brauche nur viel Geduld.

Der 13-jährige Justin Sonek, Schüler der Erich-Fried-Gesamtschule in Ronsdorf, übt noch harschere Kritik an Fifa 23. Der „Pay to Win“-Faktor ist für ihn das größte Problem. Seiner Meinung nach solle der komplette Finanzierungsmodus aus dem Spiel gestrichen werden. Er findet, dass man bei Fifa 23 nur sehr schwer erfolgreich sein kann, ohne Geld auszugeben.

Das neue Fifa 23 weist demnach großes Potenzial auf , seine Spieler abhängig zu machen. Dies liegt insbesondere an dem „Lootboxen“-System, und an dem nach wie vor bestehenden „Pay to Win“-Faktor. Die Tatsache, dass man besser sein will als andere, spielt dabei eine größere Rolle, als mancher denkt.