Notrufe: Scherzbolden drohen Haft oder Geldstrafe

Remscheid. Annähernd 130.000 Notrufe gehen in jedem Jahr in der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid ein. 300 davon enden als Fehlalarm, doch nur in einem Dutzend Fälle steckt eine böse Absicht dahinter. Ob der Alarm vom Sonntag in Lennep dazugehört, bleibt vermutlich ungeklärt.

Wie berichtet, war es am Vormittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in Hackenberg gekommen. Auslöser: Über die Notruf-App Nora, ein Programm, das sich auf dem Smartphone installieren lässt, war der Feuerwehr der Austritt von Gas gemeldet worden. Die reagierte, wie sie in einer solchen Gefahrensituation reagieren muss, mit einem Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften. Dazu rückte die Polizei an. Die zahlreichen Fahrzeuge sorgten unter den Anwohnern für beträchtliches Aufsehen.

Am Ende stellte sich heraus: Der Aufwand war umsonst. Es gab keine geborstene Gasleitung. Ob der Notruf über die Handy-App versehentlich oder absichtlich erfolgte, kann die Polizei nicht sagen.

Sie ist übrigens häufiger als die Feuerwehr von missbräuchlichen Alarmierungen betroffen. Annähernd 148.000 Notrufe gingen im vergangenen Jahr in der Leitstelle der Polizei im bergischen Großstädtedreieck ein. 64 davon waren nachweislich abgesetzt worden, um die Beamten hinters Licht zu führen. Im Jahr davor waren es 31 missbräuchliche Alarmierungen unter 145 000 Notrufen.

Die allermeisten davon erreichen die Leitstelle im zweiten Stock des Polizeipräsidiums an der Friedrich-Engels-Allee per Telefon. Alle drei Minuten klingelt es. Trotz moderner Notruf-Apps.

„Manchmal versuchen Kinder, uns einen Streich zu spielen.“

Den erfahrenen Beamten, die die Anrufe entgegennehmen, gelingt es oft, vermeintliche Scherzbolde als solche zu entlarven, bevor ein Streifenwagen vergebens ausrückt. „Manchmal versuchen uns zum Beispiel Kinder einen Streich zu spielen“, berichtet Rafael Bringmann, Polizeikommissar und Sprecher des Wuppertaler Präsidiums: „Aber natürlich setzt die Arbeit dort insgesamt viel Menschenkenntnis voraus.“

Mitunter ist in der Leitstelle allerdings auch Geduld und Gleichmut gefragt. Auf mehr als 4000 Anrufe brachte es einst eine Frau bei der Polizei. Jedes Mal beschimpfte sie die Beamten wüst, doch hatten die dagegen keine Handhabe. Die Frau galt als psychisch krank.

Geistig gesunde Scherzbolde sollten sich mit falschen Notrufen dagegen zurückhalten. Jeder Anrufer, der über die 110 oder 112 abgesetzt wird, ist identifizierbar – auch bei unterdrückter Nummer. So lassen sich Rückfragen stellen. Oder dreiste Anrufer identifizieren.

Wer unabsichtlich für einen Fehlalarm sorgt, muss keine straf- und zivilrechtlichen Folgen fürchten. Schließlich gilt bei Feuerwehr und Polizei der Grundsatz, wonach sie von den Bürgerinnen und Bürgern besser einmal zu viel als einmal zu wenig gerufen werden.

Als es den Laubenpiepern noch erlaubt war, Gartenabfälle zu verbrennen, kam es regelmäßig samstags dazu. Der Qualm, der zum Beispiel von feuchtem Laub ausgeht, lässt leicht ein großes Feuer vermuten. Ein Kupferblech, das in der Sonne strahlt, kann ebenfalls leicht für einen Dachstuhlbrand gehalten werden, berichtet Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan.

Das alles verzeihen die Einsatzkräfte. Wer sie dagegen absichtlich hinters Licht führen will, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Und die kann vor dem Amtsgericht üble Folgen haben. Eine Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Haft droht denjenigen, die Feuerwehr oder Polizei absichtlich und wissentlich an einen Einsatzort holen, den es tatsächlich nicht gibt. Hinzu kommen die Kosten für den Einsatz.

Im Falle des falschen Gaslecks am Sonntag in Lennep kann der leicht im fünfstelligen Bereich liegen.