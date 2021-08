Für den Notfall ist alles vorbereitet

Coronavirus

Chefarzt Prof. Dr. Winfried Randerath in der Bethanien-Kapelle, die zu einer Corona-Station mit 50 Betten umgebaut ist.

Die Bettenzahl wurde aufgestockt. In der Bethanien-Kapelle ist ein Corona-Hospital entstanden.

Von Simone Theyßen-Speich

Remscheid/ Solingen. Der Höhepunkt der Coronakrise ist noch nicht erreicht, davon gehen Experten bundesweit aus – und für den Ernstfall bereitet man sich auch in Solingen in den drei Krankenhäusern und der Südpark-Klinik vor. In der auch für Remscheid zuständigen Solinger Lungenfachklinik Bethanien ist die Zentrale – für die Testungen ebenso wie derzeit schwerpunktmäßig für die Behandlung der Erkrankten.

„Wir hoffen, dass wir nicht alle Stufen des Ausbauplans benötigen werden, aber wir müssen vorbereitet sein“, betont Bethanien-Chefarzt Prof. Dr. Winfried Randerath. So ist die Notstation in der Bethanien-Kapelle jetzt komplett eingerichtet. Davor stehen Container mit Duschen und Toiletten für Patienten. Im Vorraum sind Wände und Vorhänge installiert, um Untersuchungen durchführen zu können.

In der Kapelle selbst, in der sonst die Freie evangelische Gemeinde ihre Gottesdienste feiert, sind 50 Betten aufgebaut. Dort sollen im Ernstfall Patienten untergebracht werden, die aufgrund ihres Gesundheitszustands keine intensivmedizinische Betreuung brauchen. „Die Sauerstoffversorgung über Flüssiggastanks ist aber auch dort für alle Betten sichergestellt“, garantiert Randerath.

Ansonsten sei es natürlich ein provisorischer Behelf. Die 50 Betten hat das Städtische Klinikum in Solingen zur Verfügung gestellt, Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks haben sie aufgestellt. Ein kleiner Kunststoff-Spind neben dem Bett ist die einzige Privatsphäre. „Alles ist vorbereitet, innerhalb von 48 Stunden ist alles einsatzbereit“, skizziert Randerath die gute Vorbereitung. All diese Maßnahmen seien nur dank der optimalen Zusammenarbeit in der Stadt möglich.

Gut vorbereitet ist man auch im Bethanien-Krankenhaus selbst. Von normalerweise 120 Betten hat man auf jetzt 211 aufgestockt, statt der 23 Intensivbetten gibt es jetzt 50. „Alle Intensivbetten und zusätzlich weitere 27 Betten auf der Beatmungsstation haben Beatmungsgeräte. Wir können also 77 Patienten gleichzeitig beatmen“, so Randerath.

Derzeit sind in Bethanien 13 bestätigte Patienten und 12 mit Verdacht auf Covid 19 in stationärer Behandlung. Acht Erkrankte und zwei Verdachtsfälle sind auf der Intensivstation. Drei ECMO-Geräte sind im Einsatz, mit deren Hilfe das Blut von Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert wird.

Infizierte Patienten werden streng von anderen getrennt

Zwei Stationen, die Infektionsstation und das sonstige Schlaflabor, stehen für Corona-Patienten zur Verfügung. „Dabei trennen wir zwischen bestätigten Fällen und Patienten mit Symptomen, deren Testergebnis aber noch nicht vorliegt“, skizziert Randerath das strenge Hygieneprinzip, um Ansteckungen zu vermeiden. Das gilt im gesamten Haus. Auch der Testungsbereich wurde mit schnell hochgezogenen Wänden abgetrennt. Waren es anfangs bis zu 170 Tests pro Tag, so ist die Zahl auf 25 Tests etwa am Mittwoch zurückgegangen. „Die Beschränkungen greifen, sie müssen aber noch weiterlaufen“, so Randerath.

Er ist auch froh über das Team von 20 Freiwilligen des Malteser Hilfsdienstes, die bei den Tests helfen. „Viele Menschen rufen aber auch an, weil sie verunsichert sind“, so Monika Hackbarth. Die städtische Mitarbeiterin ist vorübergehend im Telefondienst in Bethanien eingesetzt. „Vielleicht wird uns die Krise stärken, diese gute Zusammenarbeit auch künftig so fortzuführen“, hofft Randerath.

VERSORGUNG

SANA-KLINIKUM In Remscheid hat das Sana-Klinikum, das mit der Solinger Lungenfachklinik Bethanien zusammenarbeitet, zur Versorgung der hiesigen Covid-19-Patienten eine spezielle Bettenstation eingerichtet.

FIEBERZENTRUM In der Ärztlichen Kinderschutzambulanz an der Burger Straße 211 hat die Stadt ein Fieberzentrum für Patienten mit Erkältungssymptomen eingerichtet.

STANDPUNKT

Ein Kommentar von Simone Theyßen-Speich

Auf eine einfache Formel bringt der Bethanien-Chefarzt Prof. Dr. Winfried Randerath die aktuelle Situation: Wir sind froh, dass so viele Menschen Einschränkungen auf sich nehmen, damit andere überleben können. Und dass die derzeitige Krise eben auch das Beste in den Menschen hervorruft, zeigt sich an vielen Stellen in der Stadt. Nicht nur in Bethanien, wo junge Ehrenamtler der Malteser im Schichtbetrieb die Tests durchführen. Sondern auch dort, wo für alte Nachbarn eingekauft wird, wo Jugendliche vor den Altenheimen Musik machen, wo Hausfrauen Masken für den guten Zweck nähen und an vielen anderen Stellen.

Diese Solidarität auch über die Krise hinaus zu bewahren und sie dann auch dem lokalen Handel entgegenzubringen, das wäre wichtig.