Noch ist es sehr kompliziert, sein Geschlecht zu ändern

Betroffene warten auf das Selbstbestimmungsgesetz – Standesämter haben dann wohl mehr Arbeit

Von Björn Boch

Remscheid. Änderungen des Geschlechtseintrags sind aktuell ein Nischenphänomen – was allerdings auch an hohen Hürden für die Betroffenen liegen könnte. Denn für transgeschlechtliche und nicht-binäre Personen gilt derzeit noch das Transsexuellengesetz (TSG).

Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, dass ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde – so wie der von uns porträtierte Dennis. Nicht-binäre Personen dagegen identifizieren sich nicht ausschließlich als männlich oder weiblich. Seit 2019 sind in Deutschland daher drei verschiedene Geschlechtseinträge möglich: weiblich, männlich und divers.

„Derzeit bedarf es eines Gerichtsverfahrens, in dem zwei Sachverständigengutachten eingeholt werden müssen.“

In den drei bergischen Großstädten sowie in den Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf gibt es bislang jeweils nur eine einstellige Zahl an Menschen, bei denen das Geschlecht in „divers“ geändert oder bei der Geburt so eingetragen wurde.

Änderungen des Geschlechtseintrags von männlich zu weiblich oder umgekehrt sind etwas häufiger. Das TSG stellt hohe Hürden auf, um den Eintrag oder Vornamen zu ändern. „Derzeit bedarf es eines Gerichtsverfahrens, in dem zwei Sachverständigengutachten eingeholt werden müssen. Diese Gerichtsverfahren sind oft langwierig und kostenintensiv“, erklärt Katja Reuter, Sprecherin der Stadt Köln.

In der Millionenstadt am Rhein gab es 2022 in diesem Bereich 28 Fälle. „Allerdings betrifft dies ausschließlich Personen, die in Köln geboren sind, nicht also alle betroffenen Menschen, die in Köln gemeldet sind“, erklärt Reuter. Denn zuständig ist das Standesamt des Geburtsortes.

In Solingen und Remscheid sind in diesem Jahr wenige bis keine Fälle bekannt, in denen das Geschlecht geändert wurde. In Wuppertal lagen die Zahlen seit 2019 in jedem Jahr zwischen neun und zwölf Fällen, seit Jahresbeginn gab es aber lediglich einen Fall.

Grund für den Rückgang: Das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung, das die Änderung des Geschlechtseintrages erleichtern soll. Eine Verabschiedung wird seitens des FDP-geführten Justizministeriums nach der Sommerpause erwartet. Menschen wie Dennis warten darauf.

In bestimmten Fällen genügt ein ärztliches Attest

Dann kommt wohl mehr Arbeit auf Standesämter zu: „Nach Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes geht Solingen von einem erhöhten Aufwand für die Standesämter aus, da es für die Betroffenen eine wesentliche Vereinfachung darstellt“, heißt es aus der Klingenstadt. Auch in Remscheid rechnen sie „mit einem Schub an Neuanträgen“, wenn das Transsexuellengesetz nicht mehr gilt.

Einfacher haben es Menschen, die „eine Variante der Geschlechtsentwicklung“ aufweisen – umgangssprachlich intersexuelle oder intergeschlechtliche Menschen genannt. Sie haben körperliche Geschlechtsmerkmale, die nicht ausschließlich männlich oder weiblich sind. „Diese Personen können den Geschlechtseintrag und die Vornamen seit 2019 mit einer Erklärung beim Standesamt ändern. Dazu müssen sie ein ärztliches Attest vorlegen“, so Katja Reuter.