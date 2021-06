Kennenlern-Probe

+ © Michael Sieber Am 23. Februar wird das Rathaus gestürmt. © Michael Sieber

Schlüsselübergabe, Party im Schützenhaus und viele Kostüme – in genau einem Monat, am 23. Februar, ist Weiberfastnacht.

Wer so lange nicht warten will, kann am Montag zu einer Kennenlern-Probe für „Knatsch verdötscht“ kommen. Der MGV Germania lädt Männer, die Lust haben, am Karnevalskonzert teilzunehmen, für 19.45 Uhr ins Autobahn-Hotel ein. lmh