Nino de Angelo springt nach Absage ein

Klosterkirche

+ © Michael Schütz Gastierte in der Lenneper Klosterkirche: Nino de Angelo sprang für einen erkrankten Kollegen ein und begeisterte sein Publikum. © Michael Schütz

Schlagerstar gastierte in der Klosterkirche. „Best of Udo Jürgens“ musste ausfallen.

Von Elisabeth Erbe

Freitagabend in der Klosterkirche: Die Besucher drängten sich auf den Treppen und mussten warten. Der Künstler hatte kurzfristig wegen Krankheit abgesagt. Anstatt einer 3-D-Holographie „Live Performance“ mit Andy Rühl und „Best of Udo Jürgens“ musste der Veranstalter „Konzepthelden“ ein Ersatzprogramm organisieren. „Ich muss mich bedanken und entschuldigen zugleich“, sagte Veranstalter Jens Knör und bot als Alternative ein fulminantes Programm.

Zum Auftakt kam Nino de Angelo und sang „Samurai“ und „Solange mein Herz noch schlägt“. Das Publikum klatschte bei „Jenseits von Eden“ begeisterten Applaus. Auch der einstige Song „Flieger“ aus dem Jahr 1989, den er beim Grand Prix sang, durfte nicht fehlen. Zwar ist Nino de Angelo ergraut, aber stimmlich klingt er immer noch jung.

„Wir wollten eigentlich Lieder von Udo Jürgens hören, aber Nino de Angelo mag ich auch gerne“, zog Gisela Steckel ihre Bilanz. Tochter Ivonne Steckel-Wier hatte ihren Eltern zum zweiten Mal Eintrittskarten für eine Jürgens-Show geschenkt. Damals verstarb Udo Jürgens. Diesmal war der Künstler erkrankt, der eine Hommage an das große Original bieten wollte.

Holographie verblüffte die Zuschauer

Als Überraschungsgast sang sich statt dessen Lenny Pogarof in die Herzen der Zuschauer. Mit ihrer Soul-Stimme sorgte sie für heiße Rhythmen und gute Laune, besonders beim Fifty-Shades-of-Grey-Medley. Neben Stücken von Beyoncé und Alicia Keys sang Lenny auch eigene Stücke – zum Beispiel „Better Place“. „Weil ich glaube, dass die, die von uns gegangen sind, an einem besseren Ort sind“, war sie sich sicher.

Nach der Pause ging es rasant weiter. Wie von Knör versprochen, zeigte er eine atemberaubende „Live Performance“ in 3-D-Holographie. Die Projektion befand sich direkt vor der Bühne und ließ eine dreidimensionale Szene entstehen. Mit der Tänzerin im Hintergrund als reale Person entstand eine fiktive Animation im Weltall, die sich in Sekundenschnelle auflöste und explodierte. Für die Zuschauer entstand ein wirklichkeitsgetreues Bild, das Staunen ließ. Jens Knör ließ sich nicht lumpen mit dem „Ersatz-Konzert“ und beendete den Abend mit der Stimmungskanone Jonathan Price. „Meine ganze Karriere habe ich gesungen“, sagte er zu Beginn und startete seinen Part mit Seals „Love’s Divine“. Er gehört zu den meistgefragtesten Sängern in Deutschland. Price hinterließ ein Publikum, das trotz der Absage restlos begeistert war.