Niemand soll allein sterben müssen

+ © Roland Keusch 14 000 Euro für das Ambulante Hospiz Remscheid: Andreas Strobel, Antje Engels, Anja Zabensky, Maria Stockbauer, Gabi Redepennig, Arndt Halbach, Adolf Böker und Renate Bertram (v.l.) wollen, dass Menschen in Würde sterben und dabei nicht allein gelassen werden. © Roland Keusch

Der Verein Ambulantes Hospiz begleitet Sterbende auf ihrem letzten Weg - und erhielt nun eine große Spende.

Von Axel Richter

Alt-Remscheid. Seit sieben Jahren begleitet Andreas Strobel Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden. Der 52-jährige Remscheider ist einer von annähernd 50 Ehrenamtlern im Ambulanten Hospiz Remscheid e.V. Für die Sterbenden sind sie Gesprächspartner auf dem letzten Weg. Sie halten ihre Hand, wenn es zu Ende geht, die eigenen Angehörigen aber fern sind oder wenn es keine nahen Angehörigen mehr gibt. Denn, sagt Andreas Strobel: „Niemand soll alleine sterben müssen.“

Das findet auch Arndt Halbach, Präsident des Lions Club Remscheid. Einen Spendenscheck über 14 000 Euro übergab er deshalb gestern an das Ambulante Hospiz in den Vereinsräumen an der Elberfelder Straße. Erspielt worden war die stolze Summe beim diesjährigen Benefiz-Golfturnier des Serviceclubs am 17. Mai. In jedem Jahr stellen die Lions den Erlös der Veranstaltung in den Dienst der guten Sache.

Cornelia Janßen nimmt an den Sozialbestattungen der Stadt teil

Der Hospiz-Verein zählt 150 Mitglieder. Wofür er das Geld gut gebrauchen kann? Einen konkreten Zweck gibt es noch nicht. Aber: Der Verein unterhält ein Trauer-Café, in dem Angehörige Halt finden. Und die 50 Aktiven, brauchen Input. Sie müssen geschult werden im Umgang mit Sterbenden, damit sie ihnen zum Beispiel nicht mit Floskeln begegnen. Und sie brauchen mitunter selbst Hilfe, um mit belastenden Erlebnissen fertig zu werden.

AMBULANTES HOSPIZ VEREIN Der Ambulantes Hopiz Remscheid e.V. zählt 150 Mitglieder. Rund 50 Aktive begleiten Sterbende bis zum Ende. KONTAKT Der Verein hat ein Büro im Haus Elberfelder Straße 41. Es ist dienstags von 10.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt gibt es unter Tel. 36 47 05 oder unter www.hospiz-remscheid.de.

Andreas Strobel ist einer der wenigen Männer im Verein, die sich die Sterbebegleitung zur Aufgabe gemacht haben. Wie er dazu gekommen ist? „Jeder hat seine Geschichte“, sagt er mit Blick auf die Motivation derer, die sich einer Situation stellen, der sich andere wenn möglich durch Verdrängung entziehen.

Der Tod kommt zwar unausweichlich, wird aber dennoch tabuisiert. Meist ist es deshalb der Verlust eigener Angehöriger, der Menschen dazu bringt, für andere bis zum Ende da sein zu wollen.

Die Nachfrage nach den Begleitern ist konstant groß in Remscheid. 27 Sterbenden standen sie im ersten Halbjahr 2019 zur Seite. Das sind 10 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Manche begleiteten die Ehrenamtler ein paar Monate, andere nur einen Tag lang. Koordiniert wird ihre Arbeit von drei Bürokräften. Sie achten darauf, dass der Begleiter und der Sterbende auch menschlich gut zueinander passen. Schließlich soll zum Beispiel ein kirchlich orientierter Mensch nicht auf einen Betreuer treffen, der nicht an Gott glaubt und deshalb nur unter Vorbehalt über Jenseitsfragen sprechen kann.

Dass es tatsächlich nur sechs Männer sind, die sich die Begleitung eines Sterbenden zutrauen, gilt im Ambulanten Hospiz durchaus aus Manko. Denn: „Viele Männer lassen sich lieber von Männern begleiten“, weiß Andreas Strobel. Dass hat auch damit zu tun, dass die Patienten in den Krankenhäusern oder die Bewohner der Alten- und Pflegeheime überwiegend von Frauen umsorgt werden.

Das Engagement der Begleiter endet unterdessen nicht mit dem Tod der begleiteten Person. Denn: „Niemand sollte allein sterben müssen. Niemand sollte aber ohne Begleitung beerdigt werden“, sagt Andreas Strobel. Die Remscheiderin Cornelia Janßen nimmt deshalb an den Sozialbestattungen der Stadt teil, bei denen sonst niemand mitgeht. Auch dabei geht es dem Verein um einen Abschied vom Leben in Würde und mit Respekt.