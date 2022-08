Niegedacht holt Jubiläum nach

Zu einem Stelldichein der Chöre aus Remscheid und der Region kommt es am nächsten Sonntag, 28. August, ab 12 Uhr im CVJM-Heim in Lüttringhausen. Anlass ist das Heimatfest, das der Männergesangverein (MGV) Niegedacht Hebringhausen feiert. Er würdigt damit sein Jubiläum: Im letzten Jahr wollte der MGV sein 125-jähriges Bestehen feiern, was aber wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Natürlich erklingt viel Musik - zu Beginn steht Gesang des MGV und die Ehrung durch den Chorverband NRW an. Es folgen Auftritte des Remscheider und Lüttringhauser Frauenchors sowie der Chorgemeinschaft Straßweg. Zauberer Marcel Schettler unterhält das Publikum ebenso wie Komiker Wolfgang Mette. Der Eintritt zu dem Fest ist frei. -zak-