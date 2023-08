Nie mehr Fastelovend? Bei der SG Hackenberg schon!

Feier zum 50-jährigen Vereinsgeburtstag in Lennep – Beste Stimmung bei kölschen Tönen.

Von Sabine Naber

Remscheid. Was für eine großartige Stimmung am Samstagabend auf dem Marktplatz in Lennep. Die SG Hackenberg wird in diesem Jahr 50 Jahre alt – und feierte dieses Jubiläum nun im Rahmen der Veranstaltungsreihe Lenneper Sommer mit Hunderten Mitgliedern und Gästen zünftig.

Zum Start – der Platz vor der Altstadtbühne war schon gut gefüllt – unterhielt zunächst der Kölner DJ Bert die Besucher zwei Stunden lang bestens mit einem Repertoire über alle gängigen Musikrichtungen. Und dann rockte die kölsche Coverband Kaschämm bis 22 Uhr die Bühne, sorgte für eine ausgelassene, fröhliche Atmosphäre. Mit Klassikern wie „Pirate“, „Nie mehr Fastelovend“ oder auch „Für die Iwigkeit“ begeisterte die Band ihr Publikum restlos. Da wurde mitgeschunkelt, mitgesungen und getanzt. „Liebe Lenneperinnen und Lenneper, seid ihr bereit?“, wollte Sänger Daniel wissen. Und dann sangen alle gemeinsam, wie schön es doch sein könnte, wenn es bis in alle Ewigkeit so weitergehen könnte.

Wie gut, dass die SG für einen zweiten Bierwagen gesorgt hatte, an dem Kölsch ausgeschenkt wurde. „Das gehört zur kölschen Musik ja irgendwie dazu“, waren sich Markus Stratemeyer vom Vorstand der SG und seine Mitstreiter einig. Jubiläumsgläser mit dem Emblem des Vereins waren geordert worden und wurden für drei Euro abgegeben. „Damit sind wir dem ganzen Theater mit dem Gläserpfand aus dem Weg gegangen. Und viele haben mir gesagt, dass sie die Idee super fanden.“

Ins Risiko gegangen,damit Kaschämm dabei ist

Ein buntes, abwechslungsreiches Beleuchtungskonzept bot den Besuchern zudem tolle Lichtspiele, tauchte den Himmel über dem Marktplatz in immer anderes Licht. Ebenso wie die Konzertbesucher war auch der Veranstalter am Samstagabend sichtlich zufrieden. „Wir hatten erst große Angst, dass uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht oder die Gäste wegen der vielen Veranstaltungen in Remscheid und Umgebung heute Abend wegbleiben. Aber wir konnten Kaschämm – die wollten wir unbedingt dabeihaben – nur für diesen Abend buchen und haben uns dann gesagt, wir ziehen es durch“, schilderte Stratemeyer. Am Samstagabend habe dann aber alles gepasst. Dafür sorgten die rund 40 Mitstreiter, die gleich nach dem Wochenmarkt mit dem Aufbau begonnen hatten und am Abend dafür sorgten, dass Hunger und Durst gestillt werden konnten – obwohl der Verein so ein Fest außerhalb seines Vereinsgeländes vorher noch nie organisiert hatte. Weil das Weinfest bei den Lennepern immer so gut angekommen sei, hatte die SG auch ein großes Weinzelt aufgebaut und Wein von einem Mosel-Winzer kommen lassen.

Weiter gefeiert wird dann spätestens im kommenden Jahr, beim traditionellen Pfingstturnier im Sportzentrum Hackenberg.