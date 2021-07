Nicht alle Geschäfte profitieren von verkaufsoffenen Sonntagen

Weihnachtsgeschäft

+ © Roland Keusch Verkaufsoffener Sonntag auf der Alleestraße bei tristem Wetter: Viel los war nicht, nur im Center brummte das Geschäft. © Roland Keusch

Im Allee-Center war viel los, in den Geschäften an Allee war es ruhig.

Von Sabine Naber

Biathlon-Event und Weihnachtstreff haben es den Geschäften an der Alleestraße und im Allee-Center ermöglicht, Sonntag ihre Türen zu öffnen. Viele waren unterwegs, im Allee-Center knubbelte es sich zeitweilig. „Der Tag ist gut verlaufen, über Stunden war es richtig voll und die Leute haben ordentlich gekauft“, schilderte Center-Manager Nelson Vlijt. Branchenübergreifend sei der Tag erfolgreich verlaufen, der Start in die Vorweihnachtszeit gelungen.

Zufrieden zeigte sich auch Günther Mäuler, Chef im Elektrofachmarkt Saturn, mit dem verkaufsoffenen ersten Advent. „Das Wetter war bescheiden und das ist auch für uns im Center nicht gut. Wenn es zu schlecht ist, gehen die Leute nicht raus.“ Am Sonntag aber seien sie gekommen, Weihnachtsgeschenke seien gekauft worden, Fernseher und Computer ebenfalls. „Aber eigentlich lief es in allen Abteilungen gut.“

„Ich habe für meine Enkelkinder Geschenke eingekauft. Man hat sich Zeit genommen, die Beratung war prima“, war von einer zufriedenen Kundin, die gerade aus der Buchhandlung Thalia kam, zu hören. Vor dem Eiscafé Venezia standen Besucher geduldig in der Schlange für ein Eishörnchen.

Harro Schmidt spricht von unterdurchschnittlicher Resonanz

Ganz anders urteilten die Geschäfte auf der Allee. „Es lief mäßig, was aber nichts mit der allgemeinen Situation zu tun hat“, urteilte Ralf Pintaske (Juwelier Roetzel). Viele gingen nicht mehr raus aus dem Allee-Center, wenn das Wetter so schlecht sei. „Unsere Kunden nutzen die verkaufsoffenen Sonntage sowieso nicht, kommen lieber in der Woche“, sagt der Juwelier und weiß, dass der Weihnachtstrubel in seinem Geschäft erst in den letzten beiden Wochen vor dem Fest auf Tour kommt.

„Bei uns war nichts los. Ich weiß mich immer zu beschäftigen, aber dieser Sonntag war deutlich unterdurchschnittlich“, sagt Harro Schmidt, Inhaber des Fachhandels für Bürobedarf. „Aus Solidarität öffne ich meinen Laden, denn so ein verkaufsoffener Sonntag macht nur Sinn, wenn alle mitmachen.“ Aber so richtig brauche das keiner, die regulären Öffnungszeiten reichen seiner Meinung nach. „Und wenn es solche Sonntage gibt, sollte die Politik eine bestimmte Anzahl im Jahr freigeben dürfen, unabhängig von einer Veranstaltung“, sagt er. Ein „Hickhack“ wie zurzeit um diese Sonntage gemacht würde, solle es künftig nicht geben.