Ringstraße erhält drei Meter hohe Lärmschutzwand

Teile der Ringstraße haben bereits lärmoptimierten Asphalt erhalten. Weiter unten, auf der rechten Seite, soll eine Schutzwand entstehen.

Im Oktober soll Bau der 220 Meter langen Mauer beginnen. Durch sie wird der Gehweg auf einer Seite wegfallen.

Von Frank Michalczak

Autofahrer sollen ab nächstem Jahr an der Ringstraße, gegenüber dem Röntgen-Stadion, auf eine 220 Meter lange und drei Meter hohe Lärmschutzwand blicken. Sie hat die Aufgabe, die Anwohner vor dem Krach zu bewahren, den der Straßenverkehr jetzt und in Zukunft verursacht. Mit diesem Thema befasste sich in dieser Woche die Bezirksvertretung Lennep.

Baudezernent Peter Heinze stellte in Wort und Bild vor, wie die Wand aussehen könnte. Es handelt sich dabei um eine Mauer in Gabionen-Ausführung mit Schallschutzkern. Die Steinpakete werden dabei mit Drähten versehen. Zur Auflockerung sollen in dem Mauerwerk Versätze entstehen, die blühenden oder rankenden Pflanzen Raum geben. Auch Grünbeete sind geplant.

Bezirksbürgermeister zeigte sich mit Präsentation unzufrieden

Das Ganze fand bei Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) nur bedingt Anklang. „Wir sollen heute Gestaltungsgrundsätze beschließen. Dazu reicht diese Darstellung aber nicht aus“, monierte er mit Blick auf die Präsentation und auf die Beratungsvorlage, die den Politikern zur Verfügung gestellt wurde. Zudem warf er die Frage nach der Pflege der Mauer und der dortigen Pflanzen auf. „Werden denn hierfür Rückstellungen gebildet?“, wollte er wissen. Den Dreiklang „geplant, umgesetzt und dann nicht gepflegt“ dürfe es an dieser Stelle nicht geben.

Für den Leiter der Technischen Betriebe Remscheid, Michael Zirngiebl, steht die neue Wand auch im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotenpunkts Ring-/ Rader Straße. Beide Aufträge – sowohl die Arbeiten an der Kreuzung als auch der Mauerbau – sollen gemeinsam ausgeschrieben werden. „Und dies europaweit“, wie TBR-Fachbereichsleiter Gerald Hein im RGA-Gespräch anführte. Entsprechende Vorbereitungen laufen.

Durch die Lärmschutzwand wird der Gehweg auf der rechten Seite der Ringstraße, aus Richtung Trecknase betrachtet, wegfallen. Das ist aus Sicht der Stadtverwaltung kein Problem, weil der Bürgersteig ohnehin nicht stark genutzt werde. Auf der gegenüberliegenden Seite bleibt er erhalten. Zudem gibt es für Fußgänger Querungsmöglichkeiten – an der Kreuzung Talsperrenweg sowie am Knotenpunkt Ring/–Rader Straße.

BAUSTELLE LÄRMSCHUTZ Unabhängig von dem steigenden Straßenverkehr, der durch das DOC zu erwarten ist, liegen bereits jetzt die Lärmwerte an den Eckgebäuden im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße über den zulässigen Werten. Daher müsse die Stadt Remscheid Lärmschutzmaßnahmen umsetzen, heißt es in der Begründung der Verwaltung, warum die Wand nötig ist. Durch das geplante DOC werde sich das Verkehrsaufkommen „partiell erhöhen“.

Der dortige Ausbau bringt zusätzliche Fahrspuren und sei geplant, seit feststeht, dass die Bundesstraße 229 zwischen Lennep und Remscheid keine Umgehung erhalten wird, fügte Michael Zirngiebl hinzu. Dieses Bauvorhaben sei in den letzten Jahren auf die Belange des Designer Outlet Centers (DOC) angepasst worden. Daher habe sich DOC-Investor McArthurGlen bereiterklärt, 900 000 Euro bei dem Ausbau beizusteuern. Den Löwenanteil von 3,1 Millionen Euro zahlt das Land, 1,5 Millionen Euro muss die Stadt aufbringen. Die Lärmschutzwand, die nach der Auftragsvergabe ab Oktober 2018 Gestalt annehmen soll, bezeichnete Zirngiebl als „ersten Bauabschnitt“ beim Ausbau der Kreuzung Ring-/Rader Straße.