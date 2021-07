Sie bilden die Schnittstelle zum Rathaus

Quartier „Innenstadt“

Manager und Architekt ziehen diese Woche ins Büro am Markt. Bürger können Ideen einbringen.

Von Thomas Wintgen

Die Fachkräfte für das Quartier „Innenstadt“ ziehen in dieser Woche in das Ladenlokal Markt 13 (vormals Kappen). Ihre ersten Wochen in Remscheid haben sie bereits mit vielen Gesprächen verbracht; ferner waren sie dabei, als die Planer von „Stadtraum“ am 6. April im Vaßbender-Saal Ziele für die Neugestaltung Innenstadt vorstellten, sowie auf der Immobilienmesse der Stadtsparkasse am 25. März.

Ansprechpartner sind „alle, die sich engagieren wollen, die Innenstadt voranzubringen“, sagen Quartiersmanager Jonas Reimann (30) und Quartiers-Architekt Christian Wlost (48). Sie sind bis Januar 2020 dort und stellen zurzeit den Jahresplan auf. „Schnell haben uns Hauseigentümer angesprochen“, sagt Wlost. Mit Reimann steht er auch in Kontakt zur Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alleestraße – über Geschäftsführer Ralf Wieber.

Die ist in zweierlei Hinsicht ein gutes Beispiel: für die problemlose Vernetzung – Wieber kennt zumindest Eigentümer und Geschäftsleute auf der Allee. Und für Zusammenarbeit. Reimann und Wlost machen das am Leitfaden für die neue Gestaltung des Quartiers fest. Sie haben die ISG davon überzeugen können, dass es nicht wirklich Sinn macht, jetzt die Baumscheiben auf der Allee neu zu gestalten, wo es Leitfaden und Handbuch für die Gestaltung gibt.

So sollen die Geschäftsinhaber zum Beispiel Handreichungen erhalten, wie man ein einheitliches Bild mit Aufstellern vor Schaufenstern erreicht – nach dem Motto „Lasst uns gemeinsam eine schöne Atmos- phäre schaffen“ (Reimann).

Für Hausbesitzer gibt es steuerliche Empfehlung

Ein wesentliches Ziel der Neugestaltung Innenstadt ist, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Dazu bedarf es nach Einschätzung von Architekt und Manager unterschiedliche Ansätze, schon quantitativ gesehen. So sei das am Markt einfacher zu erreichen als vor dem Teo Otto Theater, wo es gar nichts gibt. Dabei müsse nicht alles gleich aussehen. Aber die Gestaltungselemente müssen zueinander passen.

Für Hausbesitzer gebe es zwei Aspekte: die Instandsetzung der Immobilie oder Verschönerung der Fassade und die Vergrößerung der nicht versiegelten Flächen und mehr Grün. Es gebe bis zu 24 Euro Zuschuss pro Quadratmeter, sagt Wlost. Er berät auch in Sachen Antrag und hilft beim Ausfüllen der Formulare.

Jonas Reimanns Aufgabe ist es, auf Struktur zu achten, alles zu koordinieren, wenn es um Planungs-, Umweltaspekte, Investment, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit geht. Sein plakatives Beispiel: Wenn fünf Menschen das Gleiche gemeinsam tun, mache das mehr Sinn, als wenn fünf Menschen etwas Ähnliches tun. Und es sei ganz wichtig, die Öffentlichkeit von der Notwendigkeit der Neugestaltung zu überzeugen, sie aber auch mitzunehmen.

Insofern wird das Büro eine Informations- und Schnittstelle zwischen Einwohnern und Rathaus. Auf dass möglichst viele Remscheider einfach mal hereinschneien, weil sie eine Idee haben.

Nach dem Einzug ins Büro setzt Wlost den Rundgang fort und spricht Hausbesitzer an, ob sie etwas investieren möchten. Dazu bieten die Quartiers-Profis eine Steuertipp-Veranstaltung an. Zu bestimmten Aspekten – etwa Ebert-Platz oder Verbindung zur Allee – wird es wieder öffentliche Veranstaltungen geben, bei denen sich interessierte Remscheider einbringen können. Denn Quartiersmanagement hat bei allen logistischen Aspekten das hehre Ziel, nicht gegen, sondern mit Einwohnern gemeinsam etwas für die Stadt zu tun.