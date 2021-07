Neun Ehrenamtler sorgen seit zehn Jahren für Sicherheit

Auszeichnung

+ © Roland Keusch Thomas Neuhaus (hinten re.) und Polizeipräsident Röhrl (hinten, 2.v.r.) ehrten ehrenamtliche Seniorensicherberater für ihr zehnjähriges Engagement. © Roland Keusch

Am Freitag wurden sie für ihren Einsatz bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus geehrt. Und die Zusammenarbeit wurde direkt verlängert.

Von Sabine Naber

Seit zehn Jahren gibt es in Remscheid eine Seniorensicherheitsberatung. Neun Ehrenamtler engagieren sich seitdem mit Lebenserfahrung und Sensibilität für die Belange von Senioren. „Das ist eine Erfolgsgeschichte, für die wir uns bei Ihnen bedanken“, so begrüßte Sozialdezernent Thomas Neuhaus die Ehrenamtler gestern zu einer kleinen Feierstunde im Rathaus. Remscheid sei eine der sichersten Städte Deutschlands. Und das wolle man auch bleiben.

„Ich habe Sie häufig bei Ihrer Arbeit erlebt und bin begeistert von Ihrer Professionalität, wenn Sie da auftauchen, wo das Bedürfnis nach Sicherheit besteht.“ Ob beim Runden Tisch 50plus, im Seniorenbüro oder beim Seniorenbeirat, die Ehrenamtler würden ihre Freizeit einsetzen. „Und das ist Ihnen noch nicht genug, denn gleich verlängern wir die Vereinbarung. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, betonte Neuhaus.

Dem Dank schloss sich auch Polizeipräsident Markus Röhrl an. „Ohne Multiplikatoren würde es nicht gehen. Und da sind Sie Vorreiter“, machte er deutlich und betonte, wie wichtig die Prävention sei.

Es gab eine Urkunde, Blumen und eine Verlängerungsvereinbarung

Die neun Ehrenamtler wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet, bekamen einen Strauß Blumen und unterschrieben auch gleich ihre Verlängerungsvereinbarung, bevor man bei einem kleinen Imbiss noch gemütlich zusammensaß.

Blumen bekam auch Andrea Janke, Leiterin des Wiedenhofs, überreicht, denn sie stellt seit zehn Jahren einen Raum im Seniorenheim zur Verfügung. „Wir profitieren ja auch davon, wenn Sie unsere Bewohner über Trickbetrügereien aufklären“, gab sie den Dank zurück. Entstanden ist die Seniorensicherheitsberatung als Kooperationsprojekt der Stadt Remscheid, dem Polizeipräsidium Wuppertal und dem Verein Allianz für Sicherheit im Bergischen Land. Die Schwerpunkte liegen auf den Themen Kriminal- und Verkehrsunfallprävention, Opferschutz, vorbeugender Brandschutz, Verbraucherinformation sowie dem „Sozialen Hilfenetz“ vor Ort.

„Ich habe damals eine umfangreiche Ausbildung machen müssen, bevor ich an den Start gehen konnte“, erzählt Gabriele Gusdorf. Sie hält beispielsweise Vorträge in Kirchengemeinden oder Stadtteilbüros. „Wenn man dann merkt, man kann die Leute mitnehmen, dann hat man selbst auch Freude daran“, diese Erfahrung hat sie, wie viele andere, gemacht.

Peter Dreibrodt, selbst seit Beginn an dabei, ließ die vergangenen zehn Jahre kurz Revue passieren. Er erinnerte an die vielen Unterrichtsstunden, die vor dem ersten Einsatz zu absolvieren waren, an gemeinsame Aktionen mit der Polizei und bedankte sich für die tolle Unterstützung und das gute Miteinander.

Neben den beiden schon genannten, gehören zum Team der Seniorensicherheitsberater auch Özcan Gündogdu, Dieter Jakobi, Bernd Schäfer, Gudrun Strangfeld-Schmahl, Annemarie Wegerhoff, Ursel Wieynk und Salvatore Zito.