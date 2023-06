Neues FSJ Kultur im Werkzeugmuseum: Wer hat Lust auf 3D-Projekte?

Junge Leute können ein Jahr Erfahrungen fürs Leben sammeln. Auch das Röntgen-Museum macht mit.

Remscheid. Ein Jahr zwischen Schule und Studium oder Beruf in andere Bereiche reinschnuppern – und damit Erfahrungen fürs Leben sammeln, das ist mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) möglich. Auch in Remscheid gibt es das – nun auch als FSJ Kultur.

Deutsches Werkzeugmuseum: Neu ist das FSJ Kultur im Deutschen Werkzeugmuseum. Hier gibt es einen Platz ab 1. September. Der FSJler/die FSJlerin habe hier die Möglichkeit, Projekte in Ruhe anzugehen – wofür das Team sonst kaum Zeit habe, sagt Museumsleiter Dr. Andreas Wallbrecht. Und dabei gibt es zwei spannende Projekte: 360-Grad-Aufnahmen und Animationen mit der neuen 360-Grad-Kamera sowie der 3D-Scan der Exponate. So könnte zum Beispiel die laufende Dampfmaschine, eine Werksbesichtigung oder der Fallhammer im Steffenshammer eingefangen werden. Die digitalen Infoterminals im Museum könnten die Videos dann abspielen. Und natürlich wird derjenige oder diejenige auch in Aktionstage eingebunden – der oder die Freiwillige soll gleichwertiges Teammitglied werden mit allen Freiräumen, die er benötigt.

Voraussetzung: handwerkliches Verständnis und Grafikerfahrung. Zudem sollte der Bewerber/die Bewerberin offen und kommunikativ sein. Auch das Museum profitiere, sagt Dr. Wallbrecht. „Ein junger Mensch kann uns nicht nur mit seinen Ideen bereichern, sondern auch die Zielgruppe 20+ eher für das Museum begeistern.“ Interessierte können sich ab sofort hier bewerben.

Deutsches Röntgen-Museum: Auch hier kann ein junger Mensch ein FSJ Kultur im Bereich Museumspädagogik/Projektorganisation machen. Bewerbung bis 15. Juni. Alle Informationen dazu gibt es hier.