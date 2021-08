Neues Fahrzeug: Feuerwehr begrüßt "Florian Remscheid"

Feuerwehr

+ © Bernd Büllesbach Jürgen Hardt (MdB) bei der Schlüsselübergabe des neuen Löschgruppenfahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Remscheid-Hasten. © Bernd Büllesbach

233.000 Euro hat das Katastrophenschutzfahrzeug gekostet. Es ersetzt seinen 28 Jahre alten Vorgänger.

Von Bernd Büllesbach

Unter dem Funkrufnamen „Florian Remscheid“ und der Typenbezeichnung 16-LF20KatS-1 ist das neue Katastrophenschutzfahrzeug als Löschgruppenfahrzeug in den Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Hasten, Gerätehaus Oberhützer Straße, seit Samstag integriert. Es ersetzt nunmehr ein 28 Jahre altes Katastrophenschutzfahrzeug.

Die 44 ehrenamtlichen Feuerwehrleute der Löscheinheit Hasten sind froh, endlich Ersatz zu bekommen. Löschgruppenführer Björn Ziebehl verwies neben den neuen technischen Besonderheiten auf einen fast banalen Sicherheitsaspekt des neuen Fahrzeugs: „Dazu gehört die Ausstattung mit Sicherheitsgurten“. Das neue, 233.000 Euro teure Fahrzeug verfügt neben der Normbeladung über weitere Ausstattungsmerkmale die bei einem Einsatz im Katastrophenfall mitgeführt werden. Dazu gehört eine Feuerlöschkreiselpumpe mit einer Förderleistung von 2000 Litern, Löschmittelbehälter mit 1000 Liter Wasser, Schläuche für eine Strecke von 600 Meter, Lichtmast und Stromerzeuger.

+ Björn Ziebehl von der Hastener Feuerwehr, Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan, OB Burkhard Mast-Weisz und Jürgen Hardt (CDU) MdB (v.l.). Foto: Bernd Büllesbach © Bernd Büllesbach

Dass das Fahrzeug nun in Betrieb genommen wurde, resultierte aus den Gesprächen während der „Blaulichtmeile“ im Jahr 2013 unter der Müngstener Brücke. Jürgen Hardt (CDU) MdB wurde in konstruktiven Gesprächen auf die Notwendigkeit einer Ersatzbeschaffung der Katastrophenschutzfahrzeuge hingewiesen. Darauf verwies Hardt auch noch einmal bei der offiziellen Fahrzeugübergabe. „Mit der Übergabe dieses neuen Fahrzeugs wird auch die bundesweite Erneuerung mit technischen Equipment im Sinne der Feuerwehren vorangetrieben.“ Erst letztes Jahr hatte der Bund den Katastrophenschutz gestärkt und die Haushaltsmittel im Bundeshaushalt um fünf Millionen auf etwa 53,5 Millionen Euro erhöht. „Aus eben diesen Mitteln wurde das heute von mir übergebene Löschgruppenfahrzeug finanziert“, berichtete Hardt. Mit der Beschaffung und Auslieferung des neuen LF20KatS ist endlich ein neues Fahrzeug in Remscheid für die Einsätze der Feuerwehr angekommen. Weitere Fahrzeuge fehlen nach wie vor und die Hoffnung auf Auslieferungen steht für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den anderen Löscheinheiten der Stadt an vorderster Stelle. Durch die landesweite Unterstützung bei Großeinsatzlagen konnten die Ehrenamtler der Remscheider Feuerwehr in den vergangen Jahren bei vielen Einsätzen unterstützend tätig werden. Dazu gehörte der Einsatz bei dem Oder-Hochwasser in Magdeburg oder bei einem Großbrand in Krefeld. Jüngst waren die Feuerwehrleute im innerstädtischen Bereich bei dem Sturm an Altweiber in Einsatz.