Neuer Quartiersplatz öffnet im Oktober

Das bietet der neue Stachelhausen-Park. Auch die Kraftstation wird bald umgebaut.

Remscheid. Das „Grüne Wohnzimmer“ ist bereits größtenteils eingerichtet. Doch statt Couch und Fernsehregal gibt es hier ein „Klettermikado“ aus riesigen Robinienhölzern, Hangrutsche, Bodentrampoline und Sandspielgeräte. Denn zwischen Kraftstation und Werkzeugtrasse entsteht derzeit der neue Quartiersplatz – der Stachelhausen-Park. Die Arbeiten liegen im Kosten- und Zeitplan. Wann das neue „Wohnzimmer“ eröffnet wird und was es bietet, erklären wir im Folgenden.

Das Projekt: Der neue Quartiersplatz ist laut Adelheit Böhm von der Städtebauförderung der Stadt das größte Entsiegelungsprojekt, das aktuell in Remscheid läuft. Auf 5200 Quadratmetern entsteht eine Freizeitfläche für alle Nachbarinnen und Nachbarn – im oberen Bereich an der Kraftstation mit Spielcharakter, im unteren Bereich Richtung Trasse mit sportlichem Fokus. Die erste Planungsidee stammt bereits aus 2009. Früher war hier einmal das Straßenbahndepot, danach das Stadtarchiv, die Zulassungsstelle und eine Umspannstation. Letztere ist in Sichtweite umgezogen. Die Stadt hat das Grundstück über Erbpachtrecht von der EWR gepachtet. Richtig los ging es 2018 mit dem Abriss der alten Gebäude, geplant wurde von der Arge B.A.S. Kopperschmidt, Moczala GmbH und Planergruppe GmbH. Februar dieses Jahres startete die Wuppertaler Firma Plöttner mit dem Bau des neuen Stachelhausen-Parks. Besondere Herausforderung: acht Meter Höhenunterschied zwischen Kraftstation und Trasse. Es gibt drei Bereiche: einen multifunktionalen Quartiersplatz oben an der Kraftstation, darunter den grünen Hang, unten einen Platz an der Trasse des Werkzeugs. Was bereits in rund sechs Monaten entstanden ist, ist erstaunlich. Wer über die Trasse geht, kann dem „Grünen Wohnzimmer“ beim Wachsen zusehen. Nächste Woche wird laut Klaus Plöttner oben gepflastert, während die Bauarbeiter unten Holzpodeste anlegen. Danach wird Rasen gesät, später werden die Bäume gepflanzt.

+ Ein toller Abenteuerspielplatz: Das „Klettermikado“ aus Robinienholzstämmen mit Seilen und Netzen ist schon fertig. © Roland Keusch

Was der neue Stachelhausen-Park bietet: Auf dem neuen multifunktionalen Platz an der Kraftstation gibt es einen neuen Aussichtspunkt – und Platz für alle. Zudem zwei Bodentrampoline links und Relaxliegen. Dazwischen eine Spielmauer zum Balancieren, eine Hangrutsche, die noch mit einem Weidentunnel versehen wird, einen Spieltunnel mit beweglichen Holzteilen, ein Kletternetz und Sandspielgeräte, teils mit Sonnensegel. Eines ist sogar inklusiv gestaltet: Ein Rolli-Fahrender kann hier drauffahren und kräftig Sand schöpfen. Weiter unten entsteht ein Holzpodest mit Liegen, dazu Fitnessgeräte wie Slackline und Hangelleiter. Eine kleine Fläche an der Trasse wird zudem für eine mögliche künftige Gastronomie freigehalten.

Besonderheit Klimaschutz: Die Stadt Remscheid wurde 2018 mit dem Modellprojekt des Quartiersplatzes als Fallstudienkommune im Forschungsbereich „Klimaresilienter Stadtumbau“ des Bundes ausgewählt. Ziele: Entsiegelung und Begrünung, Verbesserung der Durchlüftung, Versickerung des Regenwassers. Und das wurde so umgesetzt: „Zwischen den acht Baumstandorten wurde ein Wasserrückhaltesystem eingebaut, das die Bäume bis auf 15 Zentimeter mit Niederschlagswasser versorgt – so wird weniger Wasser in den Kanal eingeleitet“, erklärt Lutz Neuschaefer von der Planergruppe GmbH. Nämlich statt 11 Kubikmeter bei einem Fünf-Minuten-Regen nur 2,5. Zudem wird im unteren Bereich eine Retentionsfläche zur Wasserversickerung geschaffen.

+ Der neue Stachelhausen-Park in seiner vollen Breite mit Blick vom Erdberg auf die Kraftstation. Der Erdberg verschwindet bald. © Roland Keusch

Eröffnung: Laut Lukas Giacinto vom Fachdienst Stadtentwicklung soll der Stachelhausen-Park zur „Vaillant Nacht der Kultur und Kirchen“ am 28. Oktober im kleinen Rahmen eröffnet werden. Am „Tag der Städtebauförderung“ im Mai 2024 dann offiziell – gemeinsam mit der Kraftstation, die bis dahin umgebaut sein soll.

Kraftstation-Umbau: Die Kraftstation, das soziokulturelle Zentrum im Quartier, hat im unteren Teil bereits eine neue Fassade mit neuen Fenstern und Zugängen zum Park erhalten. Innen auch eine Küche. Zudem wurde im turmähnlichen Gebäude nebenan ein Zugang geschaffen – so ist die „Krafte“ künftig auch barrierefrei erreichbar. Die Fassade des Turms kommt als Nächstes dran. Für das soziokulturelle Zentrum selbst eröffnen sich so auch völlig neue Möglichkeiten. „Während die Kinder vorher im Hof gespielt haben, können sie künftig von den Gruppenräumen aus direkt in den Stachelhausen-Park“, freut sich Adelheit Böhm.

Die Kosten

Die Gesamtkosten für den Bau des Stachelhausen-Parks betragen rund 1,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind 790.000 Euro Fördermittel von Bund und Land. Der Umbau der Kraftstation kostet 500.000 Euro. 370.000 Euro werden über das Landesförderprojekt „Soziale Integration im Quartier“ abgedeckt.