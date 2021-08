Ein neuer Kühlwagen steht bei der Tafel unterm Weihnachtsbaum

Fuhrpark

+ © Roland Keusch Oliver Witte (links), Vorsitz-ender der Tafel, freut sich über den neuen Kühlwagen von Richard Otto Bremicker (3.v.l.). © Roland Keusch

Richard Otto Bremicker übernimmt die Kosten des Leasingvertrags.

Von Daniel Dresen

5,98 Meter lang, 2,54 Meter hoch und 2,47 breit, das sind die Maße des Weihnachtsgeschenks, welches Richard Otto Bremicker der Remscheider Tafel gemacht hat. Der schnee-weiße Ford Transit löst einen sieben Jahre alten Mercedes Sprinter ab. Aufgerüstet als Kühlwagen bringt das neue Gefährt 2,3 Tonnen auf die Waage und hat 170 PS unter der Haube. Oliver Witte, Vorsitzender der Tafel, freut sich über den Neuling im Fuhrpark.

„Die Großzügigkeit von Richard Otto Bremicker, der die Kosten des Leasingvertrags übernimmt, ist einmalig“, sagt Witte. Zusammen mit dem Autohaus Bergland – bei der Auto-Übergabe durch Marc Kausemann und Klaus Mang vertreten – ermöglicht Bremicker die Neuanschaffung. „Die Zusammenarbeit mit Herrn Bremicker ist so einzigartig, dass wir sein soziales Engagement auch unterstützen möchten“, erklärt Kausemann. Vor fünf Monaten wurde der Wagen in Auftrag gegeben. Das Standardmodell musste zunächst in einen Kühlwagen umgerüstet werden.

Kastenwagen legt 15 000 km pro Jahr in Remscheid zurück

Nun beträgt der Wert des Wagens 59 700 Euro. Im Kühlraum können bei konstant null Grad Lebensmittel in 128 E2-Kisten verstaut werden. So bleibt auch in Zukunft die Arbeit mit leicht verderblichen Waren sichergestellt, deren Kühlkette nicht unterbrochen werden darf.

Bis zu 1,2 Tonnen Nutzlast trägt der Kastenwagen. „Der Transit ist auf jeden Fall ein Fortschritt für uns“, betonen Ingo Wessel, stellvertretender Geschäftsführer der Tafel, und 2. Vorsitzender Simon Baumann. In der kommenden Woche soll das Dieselfahrzeug zugelassen werden.

Die Jungfernfahrt im Ford zu den Discountern, Supermärkten und Lebensmittelgeschäften im Remscheider Stadtgebiet beansprucht Wessel für sich. Mit 15 000 Kilometern Jahresleistung rechnet der stellvertretende Geschäftsführer.

Insgesamt 2700 Bedürftige verpflegt die Remscheider Tafel. Rund 100 ehrenamtliche Mitarbeiter machen dies überhaupt erst möglich. „Neben Lebensmittelspenden würden wir uns natürlich auch über Geldspenden freuen“, sagt Baumann.

Und Spender Richard Otto Bremicker? Der erklärt die Gründe für seine außerordentliche Partnerschaft mit der Tafel. „Der Antrieb für meine Unterstützung ist, dass ich hier ein Team vorfinde, welches sehr professionell arbeitet. Da bereitet es mir Freude, mit dem neuen Fahrzeug den Helfern die Arbeit so leicht wie möglich zu machen.“