Mit „viel Herzblut“ für Remscheid

Sven Heidkamp ist seit kurzem neuer Geschäftsführer des Jobcenters. Er ist der Nachfolger von Dirk Faust.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Seine Arbeit und die seiner rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist für Sven Heidkamp auch eine „Haltungsfrage“, wie er es selber ausdrückt. „Mir ist natürlich klar, das die Leute, die zu uns kommen, nicht gerne zu uns kommen“, sagt der neue Geschäftsführer des Remscheider Jobcenters. Aber gerade deswegen sei es wichtig, ihnen wertschätzend und auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen Unterstützung und eine gute Beratungsleistung zu bieten. Das gelinge in Remscheid dank „sehr, sehr engagierter Kollegen, die sich mit viel Herzblut für die Bürger einsetzen“ schon sehr gut, meint Heidkamp. Und soll noch weiter ausgebaut werden: „Wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln.“

Seit dem 1. Juli leitet Heidkamp das Jobcenter, das seinen Sitz in der Nähe des Hauptbahnhofes direkt neben der Agentur für Arbeit hat. Und das er inzwischen seit fast zwei Jahren gut kennt. Im Herbst 2021 wechselte der 53-Jährige vom Jobcenter Düsseldorf nach Remscheid. „Schon mit dem Ziel, mich darauf vorzubereiten, die Geschäftsführung zu übernehmen“, wie er berichtet. Als sein Vorgänger Dirk Faust vor einigen Monaten in den Ruhestand ging, reichte Sven Heidkamp seine Bewerbung ein und setzte sich im Auswahlverfahren durch.

Wie die meisten der fast 400 Jobcenter in Deutschland wird auch das Remscheider gemeinsam von der Stadt und der Agentur für Arbeit getragen. Und zwar weitgehend paritätisch. Dirk Faust war städtischer Mitarbeiter, sein Stellvertreter Sven Heidkamp kam von der Arbeitsagentur. Als er zum Geschäftsführer ernannt wurde, rückte mit Alexandra Kriems eine Kollegin nach, die ursprünglich aus der Stadtverwaltung stammt. Und die sich als Fachbereichsleiterin Recht und Zentrale Dienste unter anderem um die Finanzen, die Infrastruktur und die Qualitätssicherung des Jobcenters kümmert. Auch in der Trägerversammlung gab es eine Veränderung: Sozialdezernent Thomas Neuhaus übernahm als städtischer Vertreter deren Vorsitz, Martin Klebe, Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, wechselte auf den Posten des Stellvertreters.

Was wie ein reiner Verwaltungsakt wirkt, ist für Sven Heidkamp ein Teil des Remscheider Erfolgsgeheimnis. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sei sehr gut, betont er: „Wir sind zwar klein, aber gut vernetzt.“ Deswegen habe man die Herausforderungen der Vergangenheit wie Corona, die Übernahme der ukrainischen Flüchtlinge und die Einführung des Bürgergelds gut bewältigt. Und werde das auch weiterhin tun. Trotz sinkender Budgets, Problemen, Personal zu finden, und anderer Unsicherheiten. „Da müssen wir uns nicht verstecken.“

Dass das Jobcenter in der Öffentlichkeit oftmals keinen guten Ruf genieße, sei ihm bewusst, sagt Heidkamp: „Oft ist das Kritik am System, die auf uns projiziert wird.“ Was die Behörde für die Bürger und den sozialen Frieden leiste, werde „häufig unterschätzt“, ist er überzeugt: „Wir sichern für rund 11.000 Bürgerinnen und Bürger die Existenzgrundlage.“ Da hätten es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus verdient, dass man das wertschätze.

Sven Heidkamp selber spricht von seinem Job als eine „verantwortungsvolle Tätigkeit“. Und sagt auch deswegen: „Das macht mir Spaß.“ Seit 2007 arbeitet er bei der Agentur für Arbeit, seit 2012 in deren Auftrag in verschiedenen Jobcentern. Geboren und aufgewachsen im Bergisch Gladbacher Stadtteil Bensberg, studierte Heidkamp in Köln Jura. Anwalt oder Richter habe er nie werden wollen, sagt er heute, das Ziel sei immer der öffentliche Dienst gewesen. „Wahrscheinlich auch, weil ich ein Beamtenkind bin.“

Das Jobcenter verstehe er als Dienstleister, betont Sven Heidkamp. Die Kunden sollten nicht nur so genannt, sondern auch entsprechend behandelt werden. „Niemand muss sich schämen, zu uns zu kommen. Schließlich ist es unsere Aufgabe, Menschen in besonderen Situationen zu helfen.“

Hintergrund

Das Remscheider Jobcenter hat rund 170 Mitarbeiter, verteilt auf 156,5 Vollzeitstellen. Betreut werden durchschnittlich immer rund 11.000 Kundinnen und Kunden, durch Zu- und Abgänge rund 15.000 Menschen übers Jahr, die Bürgergeld beziehen, teilweise auch als sogenannter Aufstocker.