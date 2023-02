Neuer Glanz für Hasenberger Schule

Nach der Ortsbesichtigung in den Klassenräumen an der Hardtstraße erlebten Politiker Kontrastprogramm.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Helle Flure, ein nagelneuer Verwaltungstrakt, frisch geflieste Toiletten, die ganz in Weiß erstrahlen – die Mitglieder der Bezirksvertretung Lennep erlebten beim Besuch der Grundschule Hasenberg ein Kontrastprogramm, nachdem sie in der Grundschule Freiherr vom Stein an der Hardtstraße zuletzt auf einen erheblichen Sanierungsstau gestoßen waren. „Das zeigt, was möglich ist“, stellte Jürgen Kucharczyk (SPD) beim Ortstermin in Hasenberg am Dienstagabend fest.

Dass die Schule, die nun vor dem dritten Bauabschnitt steht, eine Frischzellenkur erfährt, ist unter anderem staatlichen Förderprogrammen zu verdanken. Bund und Land steuerten Geld bei, die Stadt gab Mittel für den Brandschutz aus.

Gerade dieser Aspekt ist für Gebäudemanager Thomas Judt ein Dauerbrenner: „Seit dem Feuer auf dem Flughafen Düsseldorf kommen immer neue Vorgaben hinzu. Das alles umzusetzen, ist gerade bei älteren Gebäuden nicht immer ganz einfach“, berichtete er den Politikern. Gut fünf Millionen Euro sollen insgesamt in die Gemeinschaftsgrundschule aus den 60er Jahren fließen, die sich jetzt schon nach den ersten Umbauschritten von einer modernen Seite zeigt – unter anderem in der angeschlossenen Turnhalle mit ihrer kunterbunten Fassade. Hier ging es vor allem um eine energetische Sanierung. „Wir beheizen nun mit Pellets den gesamten Gebäudekomplex“, erläuterte Thomas Judt den Politikern, die Projektleiterin Anke Doering viel Lob zollten.



Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) zeigte sich angetan, dass er nach der Besichtigung der Freiherr-vom-Stein-Schule nun ein Positivbeispiel erkunden konnte – auch wenn Lehrer der Schule Kritikpunkte auf eine Tafel geschrieben hatten. „Fehlende Kommunikation“ wurde dabei ebenso bemängelt wie „Verlegung von Terminen“, hieß es in Richtung Stadtverwaltung.

Gebäudemanager Thomas Judt stellte heraus, dass die Abläufe bei einer Großbaustelle wie dieser nicht störungsfrei seien. „Die Arbeiten der Handwerker sind ja aufeinander abgestimmt.“ Fallen aber bei einer Fachfirma Mitarbeiter aus, gerate der gesamte Zeitplan in Schieflage – und neue Termine müssten gefunden werden. „Wann wird denn alles fertig sein?“, wollte Markus Kötter von den Mitarbeitern der Stadt wissen. Antwort: Zum Schuljahreswechsel 2024/2025 sollten alle Klassenräume von Grund auf hergerichtet sein. „Die Arbeiten laufen ja während des Schulbetriebs“, erklärte Architektin Anke Doering. Klassenzimmer für Klassenzimmer komme nacheinander. Als jeweiliges Ausweichquartier stelle die Schule zwei Räume zur Verfügung. In diesen stehen eigentlich besondere Fördermaßnahmen für Mädchen und Jungen auf dem Stundenplan. „Es ist für die Schule nicht leicht, vorübergehend darauf zu verzichten“, erklärte Thomas Judt, der für die Einschränkung um Verständnis bat.

Am Ende des Projekts stehen moderne Unterrichtsbedingungen, die sich die Politiker auch für die Schule Freiherr-vom-Stein wünschen. Vor allem in der Turnhalle sehen sie Handlungsbedarf. So wird die Grundschule höchstwahrscheinlich auch zum Thema bei den Beratungen zum Doppelhaushalt 2023/2024, die nach der kommenden Ratssitzung am 23. Februar beginnen. Dann bringt Kämmerer Sven Wiertz den Entwurf der Verwaltung ein, wofür die Stadt in den kommenden zwei Jahren Geld ausgeben will.

Schule

Die Gemeinschaftsgrundschule Hasenberg am Schneppendahler Weg wurde am 1. Februar 1968 eröffnet. Hier werden derzeit rund 160 Mädchen und Jungen unterrichtet.