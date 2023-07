Neuenkamper Straße: VW Golf landet in Hecke

Unfall

+ © Andreas Weber Golf kracht auf Neuenkamper Straße in Hecke. © Andreas Weber

Nach einem Kontakt mit einem Lkw geriet das Auto ins Schleudern.

Remscheid. Voll in die Hecke und den dahinterliegenden Stabmattenzaun setzte ein Wuppertaler Dienstagmorgen seinen VW Golf Variant auf der Neuenkamper Straße.

Gegen 9.10 Uhr geriet sein Fahrzeug, Richtung Innenstadt, Höhe Haus-Nr. 71 in Kontakt mit einem Lkw, geriet ins Schleudern und rauschte in die Hecke am Möbelhaus Knappstein.

Die Fahrbahn war kurz gesperrt, der Golf musste abgeschleppt werden, der Fahrer kam zur Kontrolle ins Sana-Klinikum. AWe

Weitere Blaulichtmeldungen aus Remscheid